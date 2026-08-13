Vinculación

La UNRaf presentó su Centro de Investigación Aplicada en la Bolsa de Comercio de Santa Fe

El rector de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Ascúa, expuso en la Bolsa de Comercio de Santa Fe el trabajo y el potencial de UNRaf Tec, un espacio que articula investigación, desarrollo e innovación con empresas y organismos públicos y privados.