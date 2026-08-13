La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) presentó el martes 11 de agosto, en la sede de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, las actividades que desarrolla su Centro de Investigación Aplicada, UNRaf Tec.
La UNRaf presentó su Centro de Investigación Aplicada en la Bolsa de Comercio de Santa Fe
El rector de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Ascúa, expuso en la Bolsa de Comercio de Santa Fe el trabajo y el potencial de UNRaf Tec, un espacio que articula investigación, desarrollo e innovación con empresas y organismos públicos y privados.
El encuentro estuvo encabezado por el rector de la institución, Dr. Rubén Ascúa, quien compartió ante empresarios y dirigentes del sector las características actuales del centro, su desarrollo y las posibilidades de generar nuevos proyectos de colaboración.
La actividad se enmarca en una de las principales líneas de identidad institucional de la UNRaf: la vinculación con el entramado productivo y social de Rafaela y su zona de influencia. En ese esquema, UNRaf Tec ocupa un lugar central como espacio destinado a promover proyectos de investigación y desarrollo junto con empresas y organismos públicos y privados.
Investigación aplicada vinculada con empresas y organismos
El Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec fue creado en 2017, apenas tres años después de la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Rafaela. Desde entonces, la propuesta se orientó a fortalecer la relación entre la investigación universitaria y las necesidades del territorio.
El centro trabaja sobre distintas etapas de los procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Esto comprende desde la concepción de una idea hasta la transferencia y aplicación de las tecnologías desarrolladas.
La propuesta se estructura a partir de disciplinas consideradas de relevancia actual y cuenta con laboratorios específicos que trabajan de manera articulada entre sí y, al mismo tiempo, mantienen relación con las carreras que forman parte de la oferta académica de la UNRaf.
Actualmente, UNRaf Tec cuenta con nueve laboratorios, agrupados en cuatro núcleos temáticos: sostenibilidad ambiental, transformación digital, alimentos, y narrativas y entretenimiento.
La estructura se completa con equipos profesionales de distintas disciplinas. Según la información proporcionada por la universidad, estos grupos multidisciplinarios permiten abordar proyectos de manera integral y, a la vez, generan espacios de participación y formación para estudiantes.
En la actualidad, el centro registra 156 empresas vinculadas, 270 profesionales contratados y 71 estudiantes colaboradores.
La vinculación con el sector productivo constituye uno de los ejes de esta propuesta. A través de los proyectos de investigación aplicada, la universidad busca generar conocimiento que pueda trasladarse a situaciones concretas y contribuir al desarrollo de empresas y organismos.
En ese sentido, la presentación realizada en Santa Fe tuvo como uno de sus objetivos mostrar el trabajo que actualmente lleva adelante UNRaf Tec y exponer su potencial para avanzar en nuevas iniciativas de cooperación.
El encuentro en la Bolsa de Comercio de Santa Fe
La presentación se realizó el martes 11 de agosto a las 19.30, en la sede de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Allí, el rector Rubén Ascúa expuso ante empresarios y dirigentes del sector sobre el desarrollo actual de UNRaf Tec y las posibilidades que ofrece el centro para generar proyectos conjuntos.
La actividad permitió identificar oportunidades de colaboración entre la universidad y representantes del sector productivo.
Ascúa fue recibido por el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando, y el vicepresidente primero de la entidad, Martín Vigo Lamas. También participó la secretaria de la institución, Teresa Avilé Crespo, junto con otras autoridades de la Bolsa.
Por parte de la Universidad Nacional de Rafaela participaron además la secretaria de Investigación y Transferencia Tecnológica, Lic. Andrea Minetti, y el decano de la Facultad de Estudios Profesionales, Mg. Marcelo Costamagna.
La actividad permitió presentar ante representantes del sector productivo una experiencia que la UNRaf desarrolla desde los primeros años de su creación y que tiene como eje la articulación entre universidad, empresas y organismos.
La universidad plantea esta vinculación como parte de su identidad institucional y como una vía para fortalecer proyectos de investigación aplicada en la región. En el caso de UNRaf Tec, esa tarea se organiza a través de laboratorios y equipos interdisciplinarios que abarcan áreas como ambiente, transformación digital, alimentos y narrativas y entretenimiento.