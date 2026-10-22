Destacaron su crecimiento y los lazos de hermandad

Los alcaldes de Sigmaringendorf y Carcabuey visitaron Rafaela

En el marco del 145° aniversario de Rafaela, los mandatarios de Sigmaringendorf (Alemania) y Carcabuey (España) participaron de una recepción en el Concejo Municipal. Durante su visita, recorrieron distintos espacios de la ciudad y resaltaron la importancia de sostener los hermanamientos internacionales.