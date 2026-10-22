En el marco de los festejos por el 145° aniversario de Rafaela, el Concejo Municipal recibió este jueves 22 de octubre a las delegaciones de las ciudades hermanadas. Entre los visitantes estuvieron Dominik Mattes, alcalde de Sigmaringendorf, Alemania, y Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, alcalde de Carcabuey, España, quienes compartieron sus impresiones sobre la ciudad y los vínculos construidos a lo largo de los años.
Los alcaldes de Sigmaringendorf y Carcabuey visitaron Rafaela
En el marco del 145° aniversario de Rafaela, los mandatarios de Sigmaringendorf (Alemania) y Carcabuey (España) participaron de una recepción en el Concejo Municipal. Durante su visita, recorrieron distintos espacios de la ciudad y resaltaron la importancia de sostener los hermanamientos internacionales.
La visita forma parte de una agenda de actividades institucionales, culturales y recreativas que también incluye a representantes de Fossano, Italia, con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales.
La secretaria de Desarrollo Económico y Empleo, Patricia Imoberdorf, quien acompañó a las delegaciones y colaboró como traductora, expresó su satisfacción por recibir a los visitantes. “Me siento muy feliz por esta visita. Yo estuve en Alemania gracias a los intercambios, estuve en Sigmaringendorf y hoy recibirlos por primera vez como funcionaria es un placer”, manifestó.
Recorridas por los principales espacios de Rafaela
Durante su estadía, los visitantes conocieron distintos lugares representativos de la ciudad, entre ellos el velódromo, el microestadio, el autódromo y las universidades.
“Estuvieron en el autódromo dando vueltas en autos antiguos y baquets. La verdad que fue un recorrido muy lindo y todavía tenemos muchas actividades por delante”, destacó Imoberdorf.
Por su parte, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, quien visita Rafaela por tercera vez, resaltó las transformaciones que observó desde su último viaje. “Cada vez que vengo veo una ciudad en crecimiento, que va mejorando, prosperando y ofreciendo más servicios a sus ciudadanos”, expresó.
El mandatario español hizo especial referencia a las obras deportivas realizadas con motivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. “Hemos estado visitando las nuevas construcciones del velódromo y el microestadio. Creo que son dos obras que van a marcar un antes y un después en la ciudad”, sostuvo.
También destacó las mejoras en la Plaza 25 de Mayo y las intervenciones urbanas que pudo observar durante su recorrida.
El valor de los hermanamientos y las familias
Uno de los aspectos centrales de la visita fue la importancia de los vínculos personales que se mantienen entre las comunidades.
Dominik Mattes, alcalde de Sigmaringendorf, expresó, a través de la traducción de Imoberdorf, su satisfacción por conocer Rafaela y comprender de cerca el sentido del hermanamiento entre ambas localidades.
El mandatario alemán valoró especialmente el recibimiento de las familias y la posibilidad de continuar fortaleciendo una relación que lleva décadas.
En tanto, Sánchez Cabezuelo destacó que los lazos entre argentinos y españoles van más allá de los acuerdos institucionales.
“Somos muy parecidos los argentinos y los españoles, en el carácter, la alegría y la forma de vivir. Eso hace mucho más fácil la adaptación de las familias rafaelinas que estamos recibiendo en Carcabuey”, señaló.
Además, remarcó que actualmente la tecnología permite mantener un contacto permanente entre las comunidades. “Nunca hemos dejado de cultivar y fortalecer estos vínculos, con diferentes proyectos, actividades y encuentros como este”, aseguró.
Una relación que continúa creciendo
Finalmente, el alcalde español valoró el trabajo conjunto entre las administraciones municipales y la importancia de mejorar la calidad de vida de los habitantes.
“Los servidores públicos, independientemente del partido al que representamos, nos debemos a la ciudad y tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de nuestros vecinos”, afirmó.
Las delegaciones continuarán participando de diferentes actividades durante los próximos días, con especial protagonismo en los festejos por el 145° aniversario de Rafaela, que tendrán su jornada central el sábado 24 de octubre.