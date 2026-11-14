Departamento San Martín

El Polo de la Niñez recibió a 80 chicos de El Trébol y Las Rosas

Los participantes pertenecen a los Centros de Acción Familiar de ambas localidades y recorrieron la denominada "Ruta de los Derechos". La propuesta incluyó espectáculos, juegos y actividades destinadas a promover la expresión, la participación y el conocimiento de los derechos desde la primera infancia.