El Polo de la Niñez de Rosario recibió a 80 niños y niñas de los Centros de Acción Familiar (CAF) de El Trébol y Las Rosas, quienes participaron de una jornada recreativa y educativa con distintas propuestas pensadas para promover el juego, la expresión y el conocimiento de sus derechos.
El Polo de la Niñez recibió a 80 chicos de El Trébol y Las Rosas
Los participantes pertenecen a los Centros de Acción Familiar de ambas localidades y recorrieron la denominada "Ruta de los Derechos". La propuesta incluyó espectáculos, juegos y actividades destinadas a promover la expresión, la participación y el conocimiento de los derechos desde la primera infancia.
La actividad se desarrolló a través de un recorrido por las instalaciones del espacio, donde los chicos, acompañados por equipos especializados, participaron de diferentes experiencias dentro de la denominada "Ruta de los Derechos". Se trata de una propuesta que aborda los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante recursos lúdicos, accesibles y participativos.
La visita permitió que los grupos conocieran las instalaciones y disfrutaran de actividades especialmente adaptadas a las primeras infancias, con espacios destinados al entretenimiento, la creatividad y la participación.
Espectáculos y actividades para las primeras infancias
El recorrido comenzó en el sector "Derechos al paso", ubicado en la recepción y las primeras salas de la planta baja. Allí, los niños fueron recibidos con el espectáculo "Circo de Bolsillo", a cargo del payaso Tul Tul, que propuso un momento de encuentro, juego libre y recreación.
Posteriormente, la actividad continuó en el auditorio de la planta alta con una propuesta del equipo de "El Portal de las Palabras". Este espacio educativo invita a jugar con las palabras como una herramienta para expresar sentimientos, emociones y experiencias, promoviendo la comunicación y la participación de los más pequeños.
Un espacio para conocer y ejercer sus derechos
La jornada también fue valorada por los responsables de las instituciones que participaron de la visita. Ángela Senger, directora del CAF Nº 8 de Las Rosas, destacó la recepción y las características del lugar.
"Nos recibieron de una manera espectacular, no solo el personal del Polo sino también el propio espacio: sentimos que el lugar nos abraza con juegos e imágenes", expresó.
Además, resaltó la propuesta de la Ruta de los Derechos por su modalidad de trabajo: "Me gustó muchísimo cómo está planteada, de una forma accesible para los adultos, pero sobre todo pensada para que la entiendan y la vivan los niños y las niñas, que son los verdaderos protagonistas de este lugar".
La participación como eje de la propuesta
El Polo de la Niñez busca ofrecer un ámbito de encuentro para chicos y chicas de distintas localidades, con actividades que permitan abordar sus derechos desde experiencias cotidianas y participativas.
A través del juego, los espectáculos y las propuestas educativas, las visitas promueven el derecho a la recreación, la posibilidad de expresarse y la importancia de generar espacios donde las infancias puedan participar y ser escuchadas.