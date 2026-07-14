Rosario

Con el avance de las aplicaciones, conductoras piden reforzar los protocolos contra las violencias en el transporte

La Asociación de Mujeres Conductoras de Rosario impulsa en el Concejo Municipal un proyecto para extender la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género a todas las empresas que prestan servicios para el Estado local. La discusión llevó a pensar en que el crecimiento de nuevas modalidades de transporte vuelve necesario discutir estándares comunes de capacitación y prevención para quienes trasladan pasajeros.