En las últimas horas, un periodista de San José de la Esquina fue amenazado de muerte a través de TikTok y la justicia busca identificar al responsable. Según detalló el comunicador, las intimidaciones comenzaron después de publicar un video sobre los festejos de la Selección Argentina. Un usuario identificado como "matias17", que afirmaba ser de San José de la Esquina, realizó comentarios ofensivos contra su trabajo periodístico y posteriormente derivó en amenazas de muerte.
Investigan amenazas de muerte contra un periodista de San José de la Esquina
Paulo Simeoni es director de portal News San José, quien fue víctima de graves intimidaciones a través de la red social TikTok. La denuncia fue radicada en la comisaría de ese distrito del departamento Caseros.
“Además de amenazarme, se metieron con mi trabajo y con mi vida privada. Nunca imaginé vivir algo así”, expresó el periodista Paulo Simeoni, en diálogo con El Litoral.
Ante esto, Simeoni emitió un comunicado a través de sus redes sociales repudiando lo sucedido. “El ejercicio del periodismo independiente conlleva, por naturaleza, la exposición pública y la recepción de críticas. Siempre he sostenido que la audiencia tiene el derecho soberano de elegir qué consumir, qué compartir y qué cuestionar. Si mi trabajo periodístico no es de su agrado, cualquier persona es libre de buscar otra fuente de información, cambiar de canal o simplemente dejar de seguir este espacio. Eso es democracia y es libertad de expresión”
En esa línea, continuó: “Lo que comenzó como una notificación aparentemente trivial, escaló rápidamente a una serie de ataques personales inaceptables. Bajo el anonimato que le brinda la pantalla, este individuo no solo pretendió invalidar mi trayectoria profesional con descalificaciones vacías”
La investigación quedó en manos de la justicia, para lograr identificar al responsable de la cuenta de TikTok de donde se realizaron las amenazas.