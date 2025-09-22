Sur santafesino

La Justicia Federal obliga a Nación a reparar la Ruta 8 y comienzan los trabajos de bacheo

La senadora Leticia Di Gregorio anunció el inicio de trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional Nº 8, en el tramo entre Venado Tuerto y la Ruta 14. La medida se da tras una cautelar interpuesta por la legisladora y que obliga al Gobierno nacional a reparar arterias del departamento General López. La intervención busca mejorar las condiciones de una zona crítica y es un "paso importante" para la seguridad de los vecinos