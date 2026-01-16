San Eduardo tendrá pavimento por primera vez y renovará su alumbrado con tecnología LED

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles la localidad de San Eduardo donde encabezó un acto junto a autoridades comunales y vecinos.
En la oportunidad, firmó dos convenios clave para el desarrollo urbano del pueblo: la construcción de las primeras seis cuadras de pavimento de su historia y un proyecto de modernización del alumbrado público con tecnología LED.
“Es un orgullo que, a menos de 40 días de asumir, venga el gobernador a visitarnos y que anuncie una obra histórica. Firmamos un convenio para ejecutar seis cuadras de hormigón armado”, expresó el presidente comunal, Nabil Simonovich, quien recibió a Pullaro junto al equipo de gestión local.
La obra se enmarca en el Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y contempla la ejecución de 600 metros lineales de pavimento de hormigón. Hasta ahora, San Eduardo sólo contaba con asfalto en el acceso desde la Ruta Provincial 4S.
Según detalló Simonovich, el trazado incluye un recorrido estratégico que conecta los principales edificios públicos de la localidad: comienza en calle Urquiza y se extiende hasta Italia, donde se ubican la Escuela Secundaria y el Salón Comunal.
Desde allí, continúa por Italia, bordea la plaza central, avanza por 11 de Septiembre, dobla por Bolivia y finaliza en el Samco local.
Además del pavimento, la comuna suscribió otro convenio en el marco del programa Brigadier, destinado a la colocación de columnas y luminarias LED en distintos sectores del pueblo.
El objetivo es brindar más seguridad y la eficiencia energética del alumbrado público, en línea con los planes de modernización impulsados desde el gobierno provincial.
En el marco de la visita oficial, el gobernador Pullaro fue distinguido como Ciudadano Ilustre de San Eduardo, en agradecimiento por su acompañamiento y compromiso con las obras para la localidad.
“Queremos agradecer a todas las personas que se acercaron a acompañar estos nuevos proyectos. Es un día importante para San Eduardo y para el futuro de nuestra comunidad”, expresaron desde la comuna.
La ejecución de estas obras marca un antes y un después para San Eduardo, una localidad que, con estas intervenciones, da pasos concretos hacia una mejora de su infraestructura urbana y la calidad de vida de sus vecinos.
Desde el gobierno provincial remarcaron que la inversión en pequeñas localidades forma parte de una política activa para equilibrar el desarrollo territorial en toda la provincia.