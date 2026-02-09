Canal Irigoyen: finaliza una obra clave para el área productiva del departamento San Jerónimo

Otra obra hídrica estratégica del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se trata de 12 alcantarillas y la optimización de un sistema de drenaje.
En total, la inversión superó los $ 2.500 millones y esta intervención mejora el escurrimiento pluvial y la transitabilidad rural en las localidades de Díaz, Monje, Barrancas, Casalegno e Irigoyen.
Mejoras
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, comentó que para "con esta obra aseguramos la transitabilidad con nuevas alcantarillas, recuperamos la capacidad hidráulica del canal y favorecemos a toda una región productiva ubicada en el centro de nuestra provincia”.
Sobre la importancia de la obra, destacó: “Hace más de 50 años que no se realizaban tareas de esta magnitud en el Canal Irigoyen. Es fundamental para evitar anegamientos y ordenar los escurrimientos en un importante número de hectáreas productivas que impulsan la economía regional”.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “los trabajos en el Canal Irigoyen incluyeron la construcción de 10 alcantarillas sobre caminos comunales y otras 2 sobre las rutas provinciales N° 40S y 41S. Esta obra mejora el drenaje de los campos, protege la infraestructura vial y asegura la circulación de la producción en toda la región”.
En paralelo a la finalización del Canal Irigoyen, la Provincia continúa con otras intervenciones hídricas en el departamento.
A través de la Secretaría de Recursos Hídricos, avanza con la limpieza de 10 kilómetros del canal principal San Eugenio y, junto a la Municipalidad de Gálvez, se finalizó la limpieza de 17 kilómetros del Canal Los Llanos, que mejora los escurrimientos urbanos y rurales.
Además, continúan los trabajos para la construcción de tres nuevas alcantarillas sobre el Arroyo Las Estacas y el canal Lassaga, fortaleciendo el sistema de drenaje y la conectividad rural de la región.