Departamento San Jerónimo

Canal Irigoyen: finaliza una obra clave para el área productiva del departamento San Jerónimo

En total, la inversión superó los $ 2.500 millones y esta intervención mejora el escurrimiento pluvial y la transitabilidad rural en las localidades de Díaz, Monje, Barrancas, Casalegno e Irigoyen.