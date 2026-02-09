Culminó la ampliación de la red cloacal en San Vicente

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, informó que finalizaron los trabajos de ampliación de la red de desagües cloacales en el sector noreste de la ciudad de San Vicente, departamento Castellanos, una intervención estratégica para el fortalecimiento del sistema sanitario urbano y la mejora en la calidad de vida de la comunidad.
" Es un avance sanitario notable”, afirmó el ministro Enrico.
La obra, financiada a través del Comité de Administración del Fondo de Obras de Saneamiento (CAD) con monto de $188.778.590, comprendió la ejecución de 21 tramos de red.
Al respecto, el ministro Enrico, subrayó: “Con estos trabajos estamos garantizando un derecho básico a más de 500 vecinos de San Vicente, y permitiendo alcanzar un 90% de cobertura del sistema cloacal en la ciudad”.
“Esta gestión tiene una mirada federal y de cercanía; de la misma manera que recientemente pudimos concretar la inauguración del Acueducto San Vicente, seguimos invirtiendo en infraestructura hídrica y de saneamiento en cada punto de la provincia”, destacó el ministro.
Detalles técnicos de la intervención
Sobre los aspectos técnicos, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que la obra contempló la instalación de 2.255 metros de cañerías colectoras, y además incluyó la construcción de 9 bocas de registro y 13 bocas de inicio y limpieza, además de 179 conexiones domiciliarias.
"Esta infraestructura no solo expande la red, sino que optimiza el transporte de los efluentes hacia la planta de tratamiento, asegurando un sistema eficiente y sustentable a largo plazo”.
Impacto local y regional
Por su parte, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, valoró el apoyo del Ejecutivo santafesino: “Firmamos el certificado final de una obra que permite que cada vez más vecinos cuenten con un servicio sanitario de vital importancia”.
“Hace poco tuvimos la reciente inauguración del Acueducto San Vicente que marcó un antes y un después en nuestra historia. Es una obra emblemática que, junto a la ampliación de la red de cloacas, demuestra el compromiso real del gobernador Maximiliano Pullaro con el saneamiento integral. Hoy San Vicente es una ciudad con mayor equidad y oportunidades”, señaló el intendente.