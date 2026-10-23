San Jerónimo del Sauce dio inicio a la quinta edición de su Bienal de Esculturas, un encuentro cultural que reúne a artistas de diferentes puntos del país y de Chile para compartir sus técnicas, experiencias y miradas sobre el arte.
El arte y las historias toman forma en la V Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce
La localidad del departamento Las Colonias puso en marcha la quinta edición de la Bienal de Esculturas, que reúne a artistas de distintas provincias argentinas y de Chile. Bajo el lema “Relatos”, la propuesta invita a explorar historias, memorias e identidades a través del arte, en el marco de los 240 años del natalicio del brigadier Estanislao López.
Bajo el lema “Relatos”, la propuesta busca convertir la escultura en un medio para expresar historias vinculadas con la memoria, la identidad y las experiencias personales y colectivas.
Durante la presentación oficial realizada el jueves por la noche, las autoridades comentaron que la Bienal trasciende la producción de obras y propone un espacio de intercambio en el que cada artista puede compartir su recorrido, sus inspiraciones y su manera de interpretar el mundo.
La consigna de este año invita a descubrir las historias que surgen de los materiales, las herramientas y las ideas que dan origen a cada creación.
Artistas de distintas provincias y de Chile
La quinta edición cuenta con la participación de siete escultores provenientes de diferentes regiones. La nómina está integrada por Leonardo Avalis, de Río Negro; José Nazareno Barrera, de Buenos Aires; Elia Alejandra Bisaro, de Córdoba; Mario Alberto López, de Misiones; María Soledad Ramsay Lagos, de Viña del Mar, Chile; y Daniel Sotelo, de Corrientes.
A ellos se suman dos participaciones especiales: Carolina Palmero, escultora en piedra de la provincia de Córdoba, y Sergio Pradier, quien trabajará con metal. La presencia de estos artistas permitirá acercarse a las posibilidades expresivas de distintos materiales y conocer las particularidades de sus procesos de transformación.
En el marco de la conferencia inaugural, los escultores tuvieron la oportunidad de presentarse, compartir aspectos de sus trayectorias y explicar qué representa para ellos participar de esta edición, cuyo lema también se vincula con los 240 años del natalicio del brigadier Estanislao López.
La propuesta busca que el público pueda conocer no solamente las obras terminadas, sino también las ideas, las decisiones y las experiencias que intervienen en su creación.
El trabajo conjunto detrás de la Bienal
Durante la apertura, el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, brindó la bienvenida a los participantes, mientras que Juan Carlos Nausneriz, coordinador de la Bienal, compartió aspectos vinculados con la organización y los objetivos de esta quinta edición.
También se reconoció el acompañamiento de Daniel Zingerling, auspiciante de la iniciativa, cuyo aporte incluye motosierras y otras herramientas necesarias para el trabajo escultórico, además de logística y asistencia técnica.
Una invitación a descubrir historias a través del arte
Con el lema “Relatos”, la Bienal propone reflexionar sobre la capacidad del arte para preservar memorias, transmitir experiencias y generar nuevas interpretaciones. Cada escultura representa una manera particular de narrar, a partir de formas y materiales que adquieren significado mediante la intervención de sus creadores.
La iniciativa también busca acercar a los vecinos al trabajo de los escultores y generar oportunidades para conocer de primera mano sus técnicas y procesos creativos.
De esta manera, San Jerónimo del Sauce vuelve a reunir a artistas y público en torno a una propuesta cultural que promueve el intercambio y la diversidad de expresiones. La quinta edición quedó oficialmente inaugurada con la expectativa de que las obras y las experiencias compartidas durante la Bienal dejen nuevas huellas en la localidad.