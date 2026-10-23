Reúne a artistas de Argentina y Chile

El arte y las historias toman forma en la V Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce

La localidad del departamento Las Colonias puso en marcha la quinta edición de la Bienal de Esculturas, que reúne a artistas de distintas provincias argentinas y de Chile. Bajo el lema “Relatos”, la propuesta invita a explorar historias, memorias e identidades a través del arte, en el marco de los 240 años del natalicio del brigadier Estanislao López.