En el sur santafesino

Forestación urbana: San Lorenzo incorporó 2.240 nuevos árboles en los últimos 60 días

La incorporación se concretó mediante entregas de ejemplares a vecinos y trabajos de forestación en espacios públicos. En total, se sumaron 2.240 árboles de distintas especies, entre frutales, árboles de sombra y ejemplares destinados a la reforestación del Campo de la Gloria.