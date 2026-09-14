San Lorenzo incorporó 2.240 nuevos árboles durante los últimos 60 días, a partir de distintas acciones de forestación y reforestación desarrolladas tanto en espacios públicos como en viviendas particulares.
Forestación urbana: San Lorenzo incorporó 2.240 nuevos árboles en los últimos 60 días
La incorporación se concretó mediante entregas de ejemplares a vecinos y trabajos de forestación en espacios públicos. En total, se sumaron 2.240 árboles de distintas especies, entre frutales, árboles de sombra y ejemplares destinados a la reforestación del Campo de la Gloria.
La mayor parte de los ejemplares fue distribuida entre vecinos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la presencia de árboles en patios y jardines. A esto se sumaron trabajos de plantación en el Campo de la Gloria, uno de los principales espacios verdes e históricos de San Lorenzo.
Más de 2.000 árboles entregados a vecinos
Las acciones comenzaron a principios de junio, cuando se distribuyeron 1.400 árboles frutales entre vecinos en el Campo de la Gloria. La entrega incluyó ejemplares de limoneros, naranjos y mandarinos, destinados a ser plantados en viviendas particulares.
Posteriormente, durante este fin de semana, se realizó una nueva entrega en el Polideportivo Municipal, donde fueron distribuidos otros 722 árboles, entre especies frutales y árboles de sombra.
Con ambas iniciativas, un total de 2.120 ejemplares fueron entregados directamente a vecinos, ampliando la forestación más allá de los espacios públicos y trasladándola también a patios y jardines particulares.
Reforestación en el Campo de la Gloria
El plan de incorporación de árboles también incluyó una intervención específica en el Campo de la Gloria. En el predio se plantaron 120 nuevos ejemplares como parte de un proceso de reforestación y puesta en valor del espacio.
La intervención contempló una variedad de especies, entre ellas robles, fresnos, crespones, tilos, liquidámbares, ceibos y jacarandás. También se incorporaron retoños originales del Pino Histórico, uno de los ejemplares emblemáticos del lugar.
Diversidad de especies para ampliar el arbolado
Entre las entregas a la comunidad y las plantaciones realizadas en espacios públicos, San Lorenzo sumó 2.240 nuevos árboles en un período de 60 días.
La incorporación contempla tanto especies frutales como árboles destinados a brindar sombra y ejemplares ornamentales, con una apuesta por diversificar el arbolado urbano y aumentar la cantidad de árboles presentes en distintos sectores de la ciudad.
Las acciones también buscan extender la forestación a los espacios privados, de manera que los nuevos ejemplares puedan crecer en viviendas y jardines y contribuir, junto con el arbolado público, a generar más espacios verdes y beneficios ambientales para la ciudad.