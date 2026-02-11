San Lorenzo: el Concejo aprobó el aporte mensual de $10 millones al Hospital Granaderos a Caballo
En sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo respaldó el convenio firmado por el intendente Leonardo Raimundo con las autoridades del efector provincial. El municipio destinará 120 millones de pesos en seis meses para sostener las guardias médicas.
San Lorenzo garantiza financiamiento para las guardias del Hospital Granaderos a Caballo
En sesión extraordinaria realizada este lunes 2 de febrero, el Concejo Municipal de San Lorenzo aprobó el convenio firmado entre la Municipalidad y el Hospital Granaderos a Caballo, mediante el cual el Ejecutivo local se compromete a realizar un aporte mensual de 10 millones de pesos para el sostenimiento de las guardias médicas del efector provincial.
El acuerdo había sido suscripto el pasado 6 de enero en el despacho de Intendencia por el intendente Leonardo Raimundo, el director del hospital Andrés Ulises Lanaro y la administradora general María Fernanda Sauvanet. Con el respaldo legislativo, el convenio quedó formalmente refrendado.
Según establece el artículo primero del acuerdo, la Municipalidad aportará a partir del 1° de febrero de 2026 la suma de 10.000.000 de pesos mensuales, fondos que estarán destinados exclusivamente al pago de honorarios de los profesionales que cumplen guardias médicas en el hospital. La administración de esos recursos quedará bajo la órbita de la propia institución sanitaria.
En términos globales, el compromiso implica una inversión de 120 millones de pesos durante los primeros seis meses de vigencia.
El convenio tendrá una duración inicial de seis meses y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes manifieste de manera fehaciente su voluntad de rescindirlo, conforme lo estipulado en el artículo segundo del documento.
Compromiso con la salud regional
Desde el Ejecutivo destacaron que San Lorenzo es la única Municipalidad de la región que realiza un aporte económico sostenido y sistemático para el funcionamiento de un hospital provincial. La medida apunta a fortalecer la atención sanitaria no sólo de los vecinos de la ciudad, sino también de pacientes de localidades cercanas que recurren al nosocomio.
Con esta decisión, el municipio reafirma su política de acompañamiento al sistema público de salud, en un contexto donde la demanda de prestaciones médicas continúa en aumento y las guardias constituyen un servicio esencial para la comunidad.