En el sur santafesino

San Lorenzo: el Concejo aprobó el aporte mensual de $10 millones al Hospital Granaderos a Caballo

En sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo respaldó el convenio firmado por el intendente Leonardo Raimundo con las autoridades del efector provincial. El municipio destinará 120 millones de pesos en seis meses para sostener las guardias médicas.