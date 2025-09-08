Sastre: 125 años de historia como cabecera del departamento San Martín

En un emotivo domingo que reunió a autoridades, instituciones y la comunidad en general, la ciudad de Sastre celebró sus 125° aniversario como cabecera del departamento San Martín.
Este domingo la ciudad celebró uno de sus hitos históricos. Una multitud se hizo presente en el predio del Liceo Municipal para disfrutar de una jornada emotiva y cargada de espectáculos para todos los gustos.
A lo largo de todo el domingo, el predio del Liceo Municipal se vistió de gala con un acto oficial que contó con la presencia de funcionarios locales, concejales, regionales y provinciales, pero también con un paseo con más de 100 emprendedores y feriantes, shows en vivo y espacios para los más chicos. «Hoy seguimos siendo herederos de la historia. Una historia que nos recuerda que el progreso siempre fue posible gracias al trabajo colectivo, al esfuerzo de nuestros antepasados y al compromiso de cada generación que vino», destacó la intendente María del Carmen Amero.
Este último domingo una multitud se reunió en el Liceo Municipal para celebrar el pasado, reconocer el presente y proyectar el futuro de la localidad que lleva el rótulo de cabecera departamental desde hace 125 años.
Todo estaba previsto para el pasado 31 de agosto – día en que Sastre fue designado como por Ley como centro político del distrito San Martín -, pero las lluvias de ese fin de semana hicieron postergar siete días los festejos.
Desde el mediodía una invasión de feriantes y emprendedores montaron un paseo que incluyó más de 110 puestos. Y al poco tiempo el despliegue del arco político vaticinó el inicio de una larga jornada. «Hubo en total 115 feriantes de todo el departamento presentes en el Paseo de Emprendedores. La afluencia fue muy buena. Recibimos más gente de lo que esperábamos. Había muchos vecinos de la región. Desde temprano se podía ver un acto protocolar colmado», destacó la secretaria de Cultura, Marcela Marchese.
Una comitiva que incluyó autoridades del Ejecutivo local comandada por la intendente, María del Carmen Amero, al senador departamental Esteban Motta, y al secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, le dio comienzo al acto oficial ante una masa de vecinos de diferentes puntos de la región que se hicieron presentes.
Quien conduce el Municipio sastrense, en su discurso, aseguró tener «orgullo por nuestras raíces» y se mostró «convencida de que el futuro de Sastre se construye, como siempre, con la participación y la fuerza de su gente».
Y luego de los momentos protocolares – entonación del Himno Nacional, ingreso de banderas y palabras alusivas de las figuras políticas – llegó el momento de cada número proyectado para la tarde. La Escuadra Ecuestre Espíritu Libre, junto con el grupo de Danzas Folklóricas del Liceo Municipal, interpretaron «Un correntino llamado José» con una cuadro que incluyó baile con más de 20 caballos. «No recibió más que felicitaciones este espectáculo. Es un número de gran envergadura que requirió muchísimo tiempo de ensayo. Fue realmente hermoso y que estuvo engalanado por cuatro granaderos que llegaron desde el Destacamento Campo La Gloria de San Lorenzo», destacó Marchese.
Y a media tarde, la música se adueñó de la escena con la presentación en los escenarios montados en el predio de Q`Manía, Sanmartinianos, Santiago Bonancea y Germán Icea.
Sastre se convirtió en la cabecera del departamento San Martín de la provincia de Santa Fe por una ley sancionada el 31 de agosto de 1900. Antes de esto, desde la creación del departamento en 1890, la cabecera era San Martín de las Escobas.
La Ley Provincial N° 1424, sancionada el 31 de diciembre de 1890, creó el departamento San Martín y estableció a San Martín de las Escobas como su primera cabecera. Sin embargo, y posteriormente por ley, el 31 de agosto de 1900 se designó a Sastre como la nueva cabecera del departamento.
