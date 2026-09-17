La ciudad de Sastre, en el departamento San Martín, será sede este fin de semana de un encuentro dedicado al tiro deportivo, la cacería sustentable y las cuestiones vinculadas con el medio ambiente.
Sastre será sede de un encuentro sobre tiro deportivo, cacería sustentable y medio ambiente
La actividad se realizará el 19 y 20 de septiembre y habrá demostraciones prácticas, charlas sobre regulación y un análisis sobre el impacto de las especies exóticas invasoras.
La actividad se desarrollará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre y es organizada por la Federación Santafesina de Cazadores y Tiradores Deportivos (FESACATDE), junto con asociaciones de legítimos usuarios como ALUASAFE y ALUPROC.
El encuentro fue presentado por sus organizadores como una instancia destinada especialmente a periodistas y comunicadores, con el objetivo de acercar información sobre estas actividades, sus regulaciones y su relación con la gestión de los ecosistemas.
La agenda contempla una conferencia de prensa el sábado 19 al mediodía, además de distintas actividades a lo largo del fin de semana.
Demostraciones y regulación
Entre los principales ejes previstos se encuentran las demostraciones prácticas de distintas modalidades de tiro deportivo y cacería. Los organizadores señalaron que la intención es que los asistentes puedan conocer de manera directa las características de estas prácticas.
También se desarrollará una charla denominada “Mitos y verdades”, orientada a abordar distintos preconceptos vinculados con el tiro deportivo y la cacería, además de explicar, desde la perspectiva de los organizadores, su regulación y funcionamiento.
La actividad está prevista para el sábado, junto con otro de los temas centrales del encuentro: la problemática de las especies exóticas invasoras.
Las especies invasoras
En ese espacio se realizará un análisis técnico sobre el avance de especies exóticas invasoras y sus posibles efectos sobre la biodiversidad local, la producción, el medio ambiente y la salud humana.
La cuestión forma parte del enfoque que los organizadores buscan instalar durante el encuentro, al plantear la discusión sobre estas actividades no solamente desde la práctica deportiva o cinegética, sino también desde su vinculación con la conservación y la gestión del ecosistema.
Según explicaron, el propósito es brindar herramientas teóricas y prácticas a los comunicadores para contribuir a una comprensión más amplia del rol que atribuyen a estas actividades y de las responsabilidades asociadas a su desarrollo.
Contacto con especialistas
Durante las dos jornadas también habrá espacios destinados a entrevistas, registro fotográfico y audiovisual y diálogo directo con especialistas en las distintas materias abordadas.
La convocatoria está dirigida a quienes estén interesados en participar de las actividades y conocer las posiciones de las entidades organizadoras sobre el tiro deportivo, la cacería sustentable, su regulación y las cuestiones ambientales relacionadas.
El encuentro tendrá como escenario la localidad de Sastre, y la conferencia de prensa está prevista para el sábado 19 de septiembre a las 12 en el Club de Cazadores.