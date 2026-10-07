El Gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Silvia Ciarrocchi, ocurrido hace más de doce años en la localidad de Wheelwright, departamento General López.
El gobierno de Santa Fe ofrece $16 millones de recompensa para esclarecer el homicidio de Silvia Ciarrocchi
El crimen ocurrió en febrero de 2014 dentro de un comercio que funcionaba en la vivienda de la víctima. Buscan obtener información que permita identificar al autor o a los autores del hecho.
La medida se enmarca en la investigación penal que lleva adelante la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Belén Stampella, y apunta a obtener nuevos datos que permitan individualizar al autor o a los autores del crimen.
Un homicidio ocurrido en 2014
Silvia Ciarrocchi fue asesinada durante la noche del 19 de febrero de 2014.
El hecho ocurrió en el interior de un comercio que funcionaba en su propia vivienda, ubicada en la intersección de avenida Rivadavia y Juan B. Justo, en Wheelwright.
A partir de la recompensa dispuesta por el Ejecutivo provincial, se busca acceder a información que resulte útil, relevante y decisiva para determinar quién o quiénes fueron responsables de la muerte de la mujer.
Cómo aportar información
Las personas que cuenten con datos vinculados con el caso pueden comunicarse mediante el correo electrónico [email protected].
Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que la identidad de quienes brinden información será preservada en secreto, al igual que la de quienes eventualmente resulten beneficiarios de la recompensa.
La confidencialidad se mantendrá antes, durante y después de finalizada la investigación o el correspondiente proceso judicial.
La recompensa busca de esta manera generar nuevas vías de investigación en una causa que permanece abierta desde 2014 y obtener elementos que permitan identificar a los responsables del homicidio.