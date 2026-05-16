En un emotivo acto realizado este 16 de mayo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la entrega oficial de los 328 lotes del plan Sunchalote en Sunchales, acompañado por el intendente Pablo Pinotti, autoridades y los beneficiarios del programa.
Pullaro: "Ojalá que haya muchos más Sunchalotes en toda la invencible provincia de Santa Fe"
El gobernador destacó la importancia del trabajo conjunto entre provincia y municipio para cumplir con un sueño largamente esperado por 328 familias.
“Como gobernador de esta hermosa y queridísima provincia me invade la emoción. Cuando los saludaba, los abrazaba, sentía todos sus sueños puestos durante tanto tiempo y la expectativa de una vida futura feliz, de la que van a poder disfrutar aquí”, expresó Pullaro sobre el escenario que se montó en el lugar.
Reconocimiento al trabajo municipal y a los vecinos
El mandatario provincial valoró la labor del intendente y la paciencia de las familias que esperaron varios años para acceder a su lote.
“Quiero agradecer a todos, tanto a los adjudicatarios como al intendente, que se cargó este tema al hombro. Cuando hay una persona buena frente a la gestión pública, las cosas siempre terminan resultando bien o mejor de lo que podrían haber resultado”, dijo Pullaro.
El gobernador también resaltó que cada familia podrá invertir en su lote para construir su hogar, y destacó la importancia de la comunidad y la vida cotidiana en cada casa: “Aquí cada recurso que cada familia tenga lo va a poner en un ladrillo. Van a vivir los mejores momentos de su vida, haciendo tareas con sus hijos, compartiendo un asado o una comida en familia”.
Pullaro subrayó que el Sunchalote no solo representa un proyecto habitacional, sino también un impulso a la economía local.
Un nuevo comienzo
“Hoy habrá muchos más vecinos que van a tener trabajo en la construcción, la alquería y el comercio, lo que mueve la economía en un momento muy difícil. Desde el Estado provincial vamos a seguir ayudando y acompañando, porque es nuestro deber”, aseguró.
Asimismo, destacó el valor de la coordinación entre la provincia y el municipio: “Trabajar al lado de autoridades que le ponen el alma y el cuerpo es mucho más fácil para todos”.
Finalmente, el gobernador envió un mensaje de esperanza y bendición a las familias: “Les quiero dar un abrazo y pedirle a Dios que todos ustedes tengan una vida hermosa y feliz junto a sus seres queridos. Ojalá que haya muchos más Sunchalotes en toda la provincia de Santa Fe”.