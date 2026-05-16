#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Sunchales

Pullaro: "Ojalá que haya muchos más Sunchalotes en toda la invencible provincia de Santa Fe"

El gobernador destacó la importancia del trabajo conjunto entre provincia y municipio para cumplir con un sueño largamente esperado por 328 familias.

El mandatario provincial valoró la labor del intendente y la paciencia de las familias que esperaron varios años para acceder a su lote.El mandatario provincial valoró la labor del intendente y la paciencia de las familias que esperaron varios años para acceder a su lote.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En un emotivo acto realizado este 16 de mayo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la entrega oficial de los 328 lotes del plan Sunchalote en Sunchales, acompañado por el intendente Pablo Pinotti, autoridades y los beneficiarios del programa.

Mirá tambiénFemicidio de Rocío Vera: la Cámara Penal trató apelaciones por la condena de uno de los crueles asesinos

“Como gobernador de esta hermosa y queridísima provincia me invade la emoción. Cuando los saludaba, los abrazaba, sentía todos sus sueños puestos durante tanto tiempo y la expectativa de una vida futura feliz, de la que van a poder disfrutar aquí”, expresó Pullaro sobre el escenario que se montó en el lugar.

Reconocimiento al trabajo municipal y a los vecinos

El mandatario provincial valoró la labor del intendente y la paciencia de las familias que esperaron varios años para acceder a su lote.

“Quiero agradecer a todos, tanto a los adjudicatarios como al intendente, que se cargó este tema al hombro. Cuando hay una persona buena frente a la gestión pública, las cosas siempre terminan resultando bien o mejor de lo que podrían haber resultado”, dijo Pullaro.

Mirá tambiénSunchales entregó 328 terrenos y avanza uno de los planes habitacionales más esperados

El gobernador también resaltó que cada familia podrá invertir en su lote para construir su hogar, y destacó la importancia de la comunidad y la vida cotidiana en cada casa: “Aquí cada recurso que cada familia tenga lo va a poner en un ladrillo. Van a vivir los mejores momentos de su vida, haciendo tareas con sus hijos, compartiendo un asado o una comida en familia”.

Pullaro subrayó que el Sunchalote no solo representa un proyecto habitacional, sino también un impulso a la economía local.

Un nuevo comienzo

“Hoy habrá muchos más vecinos que van a tener trabajo en la construcción, la alquería y el comercio, lo que mueve la economía en un momento muy difícil. Desde el Estado provincial vamos a seguir ayudando y acompañando, porque es nuestro deber”, aseguró.

Asimismo, destacó el valor de la coordinación entre la provincia y el municipio: “Trabajar al lado de autoridades que le ponen el alma y el cuerpo es mucho más fácil para todos”.

Mirá también"Todo por Zoe": padres del corazón de una nena de 6 años se movilizan para reclamar que siga viviendo con ellos

Finalmente, el gobernador envió un mensaje de esperanza y bendición a las familias: “Les quiero dar un abrazo y pedirle a Dios que todos ustedes tengan una vida hermosa y feliz junto a sus seres queridos. Ojalá que haya muchos más Sunchalotes en toda la provincia de Santa Fe”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Sunchales
Maximiliano Pullaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro