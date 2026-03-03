Violenta tormenta azotó Chovet: voladuras de techos y serios daños en una escuela

La tormenta se desató con intensidad sobre Chovet, provocando ráfagas de viento que ocasionaron voladuras de techos en viviendas particulares y la caída de portones y estructuras rurales, entre ellas silos.
Dejó a su paso importantes destrozos materiales, una familia evacuada y daños estructurales.
La tormenta se desató con intensidad sobre Chovet, provocando ráfagas de viento que ocasionaron voladuras de techos en viviendas particulares y la caída de portones y estructuras rurales, entre ellas silos.
El fenómeno climático impactó especialmente durante la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes, generando preocupación entre los vecinos por la magnitud de los daños.
Uno de los episodios más significativos fue la voladura del techo de la escuela secundaria de la localidad, lo que afectó la infraestructura del edificio y obligará a evaluar el estado edilicio antes de retomar la actividad normal.
Las autoridades trabajan en la inspección de los daños para determinar los pasos a seguir y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.
Como consecuencia del temporal, una familia fue evacuada preventivamente y otras recibieron asistencia. El operativo estuvo a cargo del Gobierno de Chovet, personal de Bomberos y efectivos policiales, quienes asistieron a los vecinos afectados y coordinaron el traslado a lugares seguros.
Desde las primeras horas del martes, la totalidad del personal comunal se encuentra abocado a tareas de asistencia y limpieza en los sectores más perjudicados. El presidente comunal, junto a su gabinete, encabeza el operativo que busca restablecer la normalidad lo antes posible.
Las cuadrillas trabajan en la remoción de árboles y aseguramiento de estructuras dañadas y relevamiento de pérdidas materiales.