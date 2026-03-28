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Caos en la Autopista Rosario-Córdoba

Un violento temporal azotó el sur santafesino: tornado y destrozos en Montes de Oca y Bouquet

Un feroz temporal con ráfagas huracanadas golpeó la madrugada de este sábado al departamento Belgrano. Hay cortes totales en la Autopista a Córdoba, camiones volcados y graves daños en Montes de Oca.

Graves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTSGraves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTS
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Un violento fenómeno meteorológico, con características de tornado en algunos sectores, azotó la región sur de Santa Fe durante la madrugada de este sábado, dejando a su paso un panorama de devastación.

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El temporal, que se desató con mayor furia cerca de las 5 de la mañana, tuvo su epicentro en la localidad de Montes de Oca, donde la fuerza del viento provocó voladuras de techos, caída masiva de arboleda añeja y el colapso total de los servicios básicos.

Los relatos de los vecinos coinciden en la violencia del viento, que en pocos minutos bloqueó las arterias principales con ramas y postes de media tensión.

Graves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTSGraves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTS

Desde la cooperativa eléctrica local confirmaron que el escenario es "crítico": el tendido eléctrico sufrió daños estructurales severos, dejando a gran parte de la población sin suministro. Personal comunal y de servicios trabaja contrarreloj, aunque las dificultades para circular por las calles obstruidas complican las tareas de reparación.

Caos vial en la Autopista Rosario-Córdoba

La magnitud de la tormenta se trasladó rápidamente a la infraestructura vial, afectando uno de los corredores más importantes del país.

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En la Autopista Rosario–Córdoba, a la altura de Armstrong, las ráfagas laterales fueron tan intensas que provocaron el vuelco de dos camiones de gran porte, cuyos choferes debieron ser rescatados y trasladados al hospital local por Bomberos Voluntarios con heridas de diversa consideración.

A pocos kilómetros de allí, la situación se agravó cuando un colectivo de larga distancia perdió el control y quedó empantanado en el cantero central, lo que obligó a un operativo de seguridad vial que restringió el tránsito durante varias horas.

Graves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTSGraves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTS

La visibilidad nula y el agua acumulada en la calzada convirtieron a la traza en una zona de extremo peligro, afectando también la zona rural entre Tortugas, Las Parejas y Armstrong, donde se reportaron daños en galpones y estructuras de acopio agrícola.

El impacto en la región y el operativo de emergencia

El fenómeno no se limitó a una sola localidad. En Bouquet, la situación es similar a la de Montes de Oca, con viviendas que sufrieron desprendimientos de mampostería y una red de comunicaciones interrumpida.

Graves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTSGraves daños por el paso de un temporal en localidades del sur santafesino. Fotos: Gentileza RTS

Las ráfagas intensas no solo afectaron las zonas urbanas, sino que golpearon con fuerza el sector productivo, dañando maquinaria y alambrados en una región clave para la economía provincial.

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Las fuerzas vivas del sur santafesino, incluyendo dotaciones de bomberos de cinco localidades, personal de Protección Civil y agentes de Seguridad Vial, se mantienen en alerta máxima.

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