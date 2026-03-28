Un violento temporal azotó el sur santafesino: tornado y destrozos en Montes de Oca y Bouquet

Un violento fenómeno meteorológico, con características de tornado en algunos sectores, azotó la región sur de Santa Fe durante la madrugada de este sábado, dejando a su paso un panorama de devastación.
Un feroz temporal con ráfagas huracanadas golpeó la madrugada de este sábado al departamento Belgrano. Hay cortes totales en la Autopista a Córdoba, camiones volcados y graves daños en Montes de Oca.
Un violento fenómeno meteorológico, con características de tornado en algunos sectores, azotó la región sur de Santa Fe durante la madrugada de este sábado, dejando a su paso un panorama de devastación.
El temporal, que se desató con mayor furia cerca de las 5 de la mañana, tuvo su epicentro en la localidad de Montes de Oca, donde la fuerza del viento provocó voladuras de techos, caída masiva de arboleda añeja y el colapso total de los servicios básicos.
Los relatos de los vecinos coinciden en la violencia del viento, que en pocos minutos bloqueó las arterias principales con ramas y postes de media tensión.
Desde la cooperativa eléctrica local confirmaron que el escenario es "crítico": el tendido eléctrico sufrió daños estructurales severos, dejando a gran parte de la población sin suministro. Personal comunal y de servicios trabaja contrarreloj, aunque las dificultades para circular por las calles obstruidas complican las tareas de reparación.
La magnitud de la tormenta se trasladó rápidamente a la infraestructura vial, afectando uno de los corredores más importantes del país.
En la Autopista Rosario–Córdoba, a la altura de Armstrong, las ráfagas laterales fueron tan intensas que provocaron el vuelco de dos camiones de gran porte, cuyos choferes debieron ser rescatados y trasladados al hospital local por Bomberos Voluntarios con heridas de diversa consideración.
A pocos kilómetros de allí, la situación se agravó cuando un colectivo de larga distancia perdió el control y quedó empantanado en el cantero central, lo que obligó a un operativo de seguridad vial que restringió el tránsito durante varias horas.
La visibilidad nula y el agua acumulada en la calzada convirtieron a la traza en una zona de extremo peligro, afectando también la zona rural entre Tortugas, Las Parejas y Armstrong, donde se reportaron daños en galpones y estructuras de acopio agrícola.
El fenómeno no se limitó a una sola localidad. En Bouquet, la situación es similar a la de Montes de Oca, con viviendas que sufrieron desprendimientos de mampostería y una red de comunicaciones interrumpida.
Las ráfagas intensas no solo afectaron las zonas urbanas, sino que golpearon con fuerza el sector productivo, dañando maquinaria y alambrados en una región clave para la economía provincial.
Las fuerzas vivas del sur santafesino, incluyendo dotaciones de bomberos de cinco localidades, personal de Protección Civil y agentes de Seguridad Vial, se mantienen en alerta máxima.