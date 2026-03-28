Caos en la Autopista Rosario-Córdoba

Un violento temporal azotó el sur santafesino: tornado y destrozos en Montes de Oca y Bouquet

Un feroz temporal con ráfagas huracanadas golpeó la madrugada de este sábado al departamento Belgrano. Hay cortes totales en la Autopista a Córdoba, camiones volcados y graves daños en Montes de Oca.