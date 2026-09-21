Atletismo

Médica santafesina completó una de las pruebas más exigentes del mundo en los Alpes europeos

La médica oncóloga, firmatense y radicada en Venado Tuerto, Natalia Broglia, completó el Ultra-Trail du Mont-Blanc, una de las pruebas pedestres más exigentes del mundo. Fueron 108 kilómetros atravesando Francia, Italia y Suiza, 21 horas y 50 minutos de esfuerzo y una elección donde el deporte se transformó en una búsqueda personal de equilibrio.