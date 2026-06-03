La comunidad de Matilde, en el departamento Las Colonias, se encuentra en estado de alerta tras registrarse la descarga de efluentes cloacales por parte de un camión atmosférico en un predio de la localidad. La principal preocupación radica en la proximidad del terreno con un curso de agua que conecta directamente con el río Coronda, lo que encendió las alarmas por un posible impacto ambiental a gran escala en la región.
Vecinos de Matilde denuncian el vuelco de líquidos cloacales cerca de un arroyo clave
Un camión atmosférico descargó efluentes en un predio cercano a un curso de agua generando preocupación por la contaminación. Quienes habitan la zona documentaron la descarga de residuos en un terreno, exigiendo controles y transparencia de las autoridades.
Ante esta situación, los habitantes exigen una intervención urgente de las autoridades comunales y provinciales para controlar la actividad y garantizar la preservación de los recursos hídricos.
Un vuelco que encendió las alarmas comunitarias
El hecho, detectado este miércoles 3 de junio, fue documentado por los propios vecinos de Matilde, quienes observaron las maniobras de un camión atmosférico volcando residuos líquidos en un predio local. La velocidad con la que se propagó la información refleja el temor histórico de las comunidades del Litoral ante la contaminación de sus cuencas, considerando que cualquier afectación sobre las napas o canales superficiales impacta de forma directa en el ecosistema regional.
La gravedad de la denuncia radica en el diseño hidrológico de la zona: el predio utilizado para estas descargas estaría vinculado a un arroyo que actúa como tributario del río Coronda. Este último no solo es un brazo biológico fundamental para la flora y fauna santafesina, sino también una fuente de recursos para actividades productivas y de esparcimiento en varios distritos vecinos.
Exigencia de controles y transparencia institucional
Frente al potencial riesgo de contaminación hídrica, los damnificados elevaron un pedido formal a los organismos competentes para que se fiscalicen las condiciones de funcionamiento del terreno en cuestión. La demanda comunitaria hace hincapié en la necesidad de acceder a información clara y pública sobre si el lugar cuenta con las habilitaciones correspondientes para la disposición final de este tipo de residuos urbanos.
"La transparencia, el control y el cumplimiento de las normas ambientales son fundamentales para preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras", señalaron los portavoces de la movilización vecinal, remarcando que el cuidado del agua debe ser una prioridad de gestión impostergable.
El desafío de la gestión de residuos en el interior provincial
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate histórico en la provincia de Santa Fe respecto a la infraestructura disponible para el tratamiento de efluentes en las localidades de menor escala demográfica. La falta de plantas de tratamiento locales o de zonas de vuelco autorizadas y correctamente auditadas suele derivar en prácticas clandestinas o precarias que ponen en jaque la sustentabilidad del entorno.
La resolución de este conflicto en Matilde dependerá de la celeridad con la que actúen los inspectores ambientales para determinar si existió una infracción a la Ley Provincial de Medio Ambiente y qué medidas de mitigación se implementarán para proteger la cuenca del río Coronda.