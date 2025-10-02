Venado Tuerto: cerraron residencia de adultos mayores por irregularidades

Mirá tambiénVenado Tuerto: el nuevo Centro de Justicia Penal estará listo para el 2026
Desde el Tribunal de Faltas de Venado Tuerto se dispuso la clausura en otro hogar de convivencia para adultos mayores que funcionaba en calle Misiones 255 bajo el nombre de fantasía La Armonía. La medida se tomó a partir de las tareas de fiscalización realizadas por el equipo de Hogares de Convivencia del Municipio.
Según se indicó, el establecimiento no cumplimentó el proceso de habilitación municipal ni provincial, ni contaba el acta de seguridad alimentaria. “Desde diciembre de 2024, cuando constatamos que había cambiado de titular, la habilitación quedó sin efecto. Se realizaron visitas, acompañamiento y se otorgaron plazos, pero al no cumplirse con los requisitos, se procedió a la clausura”, detallaron desde el área municipal.
El 16 de septiembre pasado, la Defensora General de la 3° Circunscripción Judicial, Gabriela del Castillo, presentó una denuncia por violación de la ordenanza 4040/11 sobre residencias de adultos mayores, donde advirtió la “vulneración de los derechos más elementales de las personas allí alojadas”.
Desde el Municipio se explicó que previamente se dio un tiempo prudencial para que las familias reubiquen a los residentes, y que una vez constatado el traslado de los abuelos se procedió a colocar la faja de clausura. La titular del lugar deberá presentarse a una audiencia con el juez de Faltas.
“Todas las actuaciones fueron sumadas a la causa que dio forma a la resolución de clausura, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de resguardar los derechos de las personas mayores”, señalaron las autoridades.
