Vera realizó una conferencia sobre el Juicio por Jurados

Con el objetivo de informar a la población sobre la implementación del Juicio por Jurados en el poder judicial de la provincia de Santa Fe, se desarrolló una conferencia en el Auditorio de Amsafe Vera. Motivo por el cual, el senador Osvaldo Sosa, acompañado por la Dra. Myrna Borrego, su asesora en temas judiciales, convocó a una charla informativa a cargo del Dr. Rodolfo Francisco Zehnder.
El senador Sosa le dio la bienvenida considerando que “es un orgullo poder contar con la presencia del Dr. Zehnder, quien es uno de los profesionales más capacitados para explicarnos cómo funciona y por qué es tan importante que todos estemos informados sobre este tema”.
Por su parte, la Dra. Myrna Borrego apuntó a explicar algunos detalles porque “es bueno que la ciudadanía conozca por cuanto, es probable, que el año próximo podamos tener un juicio por jurados en Vera y la notificación, como carga pública, le puede llegar a cualquiera”.
“Siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y no presente antecedentes específicos que impidan su participación”, aclaró.
La exposición del Dr. Zehnder se fundamentó en datos técnicos, teniendo en cuenta que “el sistema apunta al derecho personal y la garantía individual de ser juzgado por sus pares”.
“Debemos asumir que también se trata de un cambio cultural con un nuevo modelo institucional para la administración de justicia a través de un nuevo modelo de participación democrática”, agregó.
Al término del encuentro, la Dra. Myrna Borrego remarcó que “es importante tener dimensión de la responsabilidad que implica impartir un veredicto que no solo tendrá su impacto en la sociedad sino también en la vida de los involucrados”.
Coincidió en que “el Juicio por Jurados se trata de un cambio cultural que implica que los ciudadanos comunes puedan decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados por juicios penales”.
“La exposición del Doctor nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad en la administración de Justicia”, concluyó.
