Un hombre de 26 años cuyas iniciales son ADV fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña Villa Guillermina (departamento General Obligado). La pena también se le impuso por otro delito contra la integridad sexual cometido en perjuicio de una mujer.
Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar de una niña en Villa Guillermina
Tiene 26 años y sus iniciales son ADV. El ilícito fue cometido en diciembre de 2023. La pena también se le impuso por otro hecho que cometió en diciembre de 2022 en perjuicio de una mujer. La investigación estuvo a cargo del fiscal Norberto Ríos.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Natalia Palud, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas.
El fiscal Norberto Ríos representó al MPA en la audiencia en la que se ordenó la condena.
Abusos
Ríos indicó que “el condenado atacó a la niña en horas de la noche del sábado 9 de diciembre de 2023 mientras se desarrollaba una fiesta popular en la plaza 25 de Mayo de Villa Guillermina”.
“La víctima había estado en la zona de juegos del espacio público”, relató el fiscal y agregó que “cuando iba hacia el lugar en el que estaban sus familiares, el condenado le dijo que estaba yendo por un camino equivocado y la llevó en la dirección opuesta”.
El representante del MPA informó que “el condenado se alejó con la niña y concretó el abuso sexual”. En tal sentido, subrayó que “luego de cometer el ilícito. regresó con la víctima a la plaza, donde los familiares de ella estaban buscándola desesperadamente”, y añadió que “les dijo que la niña se había perdido y se fue”.
“Sin embargo, la víctima pudo relatar lo ocurrido y también se pudo constatar el accionar del condenado con filmaciones de cámaras de seguridad”, remarcó el fiscal e hizo hincapié en que “la madre de la niña hizo la denuncia y al día siguiente detuvimos al condenado en Las Toscas”.
Ríos también se refirió a otro ilícito por el que el hombre de iniciales ADV fue condenado. “En diciembre de 2022, ingresó a una habitación del Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en la Ceibal y Camino Viejo, donde estaba durmiendo una familia”, recordó el fiscal y concluyó que “se acercó a una mujer y cometió un abuso sexual simple”.
Abreviado
El hombre investigado reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la niña y de abuso sexual simple por lo ocurrido con la víctima mayor de edad.
Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
La mujer mayor de edad y los representantes legales de la niña fueron informados de lo resuelto y manifestaron estar de acuerdo.
Identidad
El nombre y apellido del condenado no se informan con el fin de evitar la revictimización de las víctimas, a raíz de que los abusos fueron cometidos en una comunidad pequeña.