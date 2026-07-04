En el norte santafesino

Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar de una niña en Villa Guillermina

Tiene 26 años y sus iniciales son ADV. El ilícito fue cometido en diciembre de 2023. La pena también se le impuso por otro hecho que cometió en diciembre de 2022 en perjuicio de una mujer. La investigación estuvo a cargo del fiscal Norberto Ríos.