Vera

Con una inversión superior a los $411 millones, suman nuevas unidades al parque automotor municipal

La Municipalidad presentó oficialmente nuevos vehículos y maquinaria 0 kilómetro que se incorporarán al parque automotor para fortalecer la prestación de los servicios públicos. La inversión supera los 411 millones de pesos y fue financiada con recursos del programa provincial Obras Menores y fondos remanentes de ejercicios anteriores.