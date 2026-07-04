La Municipalidad presentó oficialmente una nueva flota de vehículos y maquinaria 0 kilómetro que se sumará al parque automotor municipal con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos y fortalecer la capacidad operativa de las distintas áreas.
Con una inversión superior a los $411 millones, suman nuevas unidades al parque automotor municipal
La Municipalidad presentó oficialmente nuevos vehículos y maquinaria 0 kilómetro que se incorporarán al parque automotor para fortalecer la prestación de los servicios públicos. La inversión supera los 411 millones de pesos y fue financiada con recursos del programa provincial Obras Menores y fondos remanentes de ejercicios anteriores.
La incorporación demandó una inversión de $411.727.890,98 y se concretó en el marco de la Licitación Pública N.º 01/2026, correspondiente al Decreto N.º 14/2026. El equipamiento fue financiado con recursos del programa provincial Obras Menores 2025 y un remanente de fondos correspondiente al ejercicio 2024.
Una inversión para ampliar la capacidad operativa
Con estas nuevas unidades, el municipio busca optimizar las tareas diarias vinculadas al mantenimiento urbano, el saneamiento, la limpieza y la atención de distintos servicios esenciales.
La renovación del parque automotor permitirá contar con herramientas más modernas y eficientes, reduciendo costos de mantenimiento, mejorando los tiempos de respuesta y aumentando la capacidad de trabajo de las cuadrillas municipales.
Qué equipamiento se incorporó
Entre las nuevas adquisiciones se destacan dos camiones marca Iveco 0 kilómetro destinados a diferentes prestaciones.
Uno de ellos fue equipado con una caja volcadora trasera de 9 metros cúbicos, destinada a tareas de transporte de materiales y obras de mantenimiento urbano.
La segunda unidad cuenta con un tanque regador con capacidad para 8.000 litros, equipado además con un sistema contra incendios que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y colaborar en distintas tareas preventivas.
También se incorporó un tanque atmosférico Grosspal, con capacidad de 8.000 litros, destinado a fortalecer los servicios de saneamiento, y dos tractores Hanomag de 60 HP con techo, que serán utilizados en tareas de mantenimiento de espacios públicos y otros trabajos operativos.
Continúa el proceso de adquisición de una barredora
Desde el municipio informaron que la compra de una barredora de arrastre deberá concretarse mediante un nuevo proceso licitatorio, ya que en el primer llamado el oferente no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego.
La nueva licitación permanecerá abierta hasta el 27 de julio de 2026, con el objetivo de completar el equipamiento previsto para seguir modernizando los servicios municipales.
Durante la presentación de las nuevas unidades, la intendenta Paula Mitre destacó la importancia de la inversión para el funcionamiento cotidiano del municipio.
"Esta incorporación representa una inversión histórica para nuestra ciudad. Seguimos gestionando con responsabilidad para dotar al municipio de herramientas que nos permitan brindar mejores servicios y dar respuestas más rápidas y eficientes a nuestros vecinos", expresó.
Del acto también participaron el concejal Marcos Rubianes y el secretario de Hacienda e Ingresos Públicos, Paulo Dodorico, quienes acompañaron la presentación del nuevo equipamiento que comenzará a incorporarse a las tareas operativas del municipio.