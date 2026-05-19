Este martes 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, una jornada instituida globalmente para reconocer a los profesionales que representan la primera puerta de acceso y el pilar fundamental del sistema de salud. En este 2026, la conmemoración llega impulsada por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) bajo un lema estratégico que interpela de lleno el avance de las nuevas tecnologías: "Atención compasiva en un mundo digital".
Por qué este 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia
Este año, la jornada invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la empatía médica y el uso de tecnologías digitales en la atención sanitaria.
La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de preservar el vínculo humano en las consultas médicas, en un escenario local complejo donde la falta de incentivos pone en riesgo el futuro de estos "especialistas en personas" dentro de la provincia de Santa Fe.
El origen de una jornada global
Instituido originalmente en mayo de 2010 durante el Consejo Mundial de WONCA celebrado en Cancún (México), el Día Mundial del Médico de Familia comenzó a conmemorarse formalmente el 19 de mayo de 2011. Fue el profesor Richard Roberts, presidente de la organización en aquel entonces, quien anunció de manera oficial la creación de esta efeméride en la sesión inaugural de su Conferencia Mundial.
Con el aval explícito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa nació no solo para reconocer el rol crucial que cumplen estos profesionales en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, sino también para elevar la moral del sector y visibilizar temas relevantes relacionados con la atención primaria y la salud comunitaria. A lo largo de los años, las campañas anuales han abordado problemáticas diversas —desde la salud mental y la primera línea frente a la pandemia hasta el impacto del cambio climático—, consolidando una mirada que abarca al paciente de forma longitudinal, acompañándolo "desde la cuna hasta la tumba".
Compasión en tiempos de algoritmos
Para este año, el foco internacional está puesto en la coexistencia entre la práctica médica y la revolución tecnológica. Bajo la premisa "Atención compasiva en un mundo digital", la comunidad médica global debate activamente cómo integrar herramientas como la Inteligencia Artificial, los registros médicos electrónicos y la telemedicina sin deshumanizar la consulta.
Desde WONCA señalan con firmeza que, si bien la tecnología optimiza los flujos de trabajo administrativos y puede detectar patrones complejos, "nunca podrá reconocer la vacilación del paciente ni reemplazar la empatía". Los médicos de familia insisten en que los desarrollos de salud digital deben ser co-diseñados junto a los profesionales y las comunidades para garantizar que las herramientas sean equitativas, seguras y accesibles, impidiendo que la brecha digital termine marginando a las poblaciones más vulnerables.
Hacia un sistema de salud más humano
El Día Mundial del Médico de Familia trasciende la mera celebración en el calendario de efemérides. En una era donde los algoritmos avanzan a pasos agigantados y los sistemas de salud se debaten entre la masividad y la hiperespecialización, revalorizar al médico de cabecera es una necesidad civil urgente.
Proteger el tiempo de escucha en el consultorio y dotar de recursos a quienes atienden el entorno biopsicosocial de las familias sigue siendo la única garantía para construir una sociedad verdaderamente sana, equitativa y, sobre todo, profundamente humana.