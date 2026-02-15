Argentina realizó la primera ablación por microondas de tiroides en un hospital público
El procedimiento se llevó a cabo en Córdoba y marca un avance tecnológico en el sistema sanitario. Se trata de una técnica ambulatoria y mínimamente invasiva que permite tratar nódulos tiroideos sin cirugía tradicional.
Primera ablación por microondas para tratar un nódulo tiroideo benigno
Argentina dio un paso importante en materia de innovación médica con la realización de la primera ablación por microondas para tratar un nódulo tiroideo benigno dentro del sistema público de salud. El procedimiento se concretó en el Nuevo Hospital San Roque, en la provincia de Córdoba, y representa una alternativa moderna a las cirugías convencionales para patologías de la glándula tiroides.
Una técnica menos invasiva y sin cirugía tradicional
La ablación por microondas es un método mínimamente invasivo que utiliza energía térmica controlada para reducir el tamaño del nódulo sin necesidad de extirpar la glándula. A diferencia de la cirugía clásica, no requiere internación ni largos períodos de recuperación, y permite preservar la función tiroidea del paciente.
El procedimiento fue llevado adelante por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de los servicios de Cabeza y Cuello y Endocrinología,
Entre sus principales ventajas, los especialistas destacan que no deja cicatrices visibles y evita tratamientos posteriores como la medicación hormonal de por vida, algo frecuente cuando se extrae la tiroides de manera total o parcial.
El procedimiento fue llevado adelante por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de los servicios de Cabeza y Cuello y Endocrinología, que trabajaron de manera coordinada para ofrecer un abordaje integral de las patologías tiroideas.
La ablación por microondas es un método mínimamente invasivo
Cómo fue la intervención y a quién se aplicó
La intervención se realizó en una paciente de 47 años diagnosticada con bocio nodular benigno. Para acceder a la técnica se aplicaron criterios de selección estrictos, que incluyeron estudios ecográficos, punciones diagnósticas, análisis clínicos y evaluación de síntomas, como molestias al tragar o cambios en la voz.
Según detallaron los profesionales, el procedimiento se realizó bajo guía ecográfica, lo que permite controlar con precisión la zona tratada y minimizar riesgos. La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta a las pocas horas, sin complicaciones.
Desde el equipo médico subrayaron que este tipo de intervenciones representan un cambio de paradigma en el tratamiento de nódulos tiroideos benignos, ya que reducen significativamente el impacto físico y emocional asociado a las cirugías tradicionales.
Qué es la ablación por microondas
La técnica consiste en introducir una aguja especial guiada por ecografía hasta el interior del nódulo. A través de ella se emiten ondas electromagnéticas de alta frecuencia que generan calor localizado, produciendo una necrosis controlada del tejido afectado mientras se preservan las estructuras sanas cercanas.
Este tipo de termoablación ya se utiliza en otros países para tratar distintas lesiones benignas y algunos tumores, y en los últimos años comenzó a incorporarse en centros de alta complejidad de América Latina.
La incorporación de esta tecnología en el sistema público provincial fue valorada como un avance significativo, no sólo por los beneficios clínicos, sino también por el ahorro de recursos. Al evitar el uso de quirófano, internación prolongada y tratamientos posteriores, permite optimizar costos y ampliar el acceso a terapias de alta complejidad.
Además, se destacó que la disponibilidad de estas prácticas en hospitales públicos contribuye a reducir desigualdades en el acceso a la innovación médica, garantizando que pacientes sin cobertura privada puedan recibir tratamientos de última generación.
Un paso hacia la medicina del futuro
Especialistas remarcaron que la ablación por microondas se perfila como una alternativa segura y eficaz en casos de nódulos benignos que crecen o generan síntomas, y que su implementación abre la puerta a nuevas aplicaciones en otras áreas de la medicina.
Con este avance, el sistema sanitario argentino suma una herramienta terapéutica moderna que prioriza procedimientos menos invasivos, recuperación rápida y mejor calidad de vida para los pacientes. La experiencia cordobesa podría impulsar la adopción de esta técnica en otros centros del país en los próximos años.