Anmat

Se prohibieron dos aceites de oliva falsos: cuáles son y por qué representan un riesgo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de dos marcas de aceites de oliva que circulaban en el mercado con registros sanitarios inexistentes. La medida alcanza tanto a la venta física como a las plataformas online.