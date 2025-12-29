Alerta en La Pampa por botulismo: confirman una muerte y analizan otro posible caso

El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa confirmó el fallecimiento de una mujer en la localidad de Toay a causa de botulismo, una enfermedad grave causada por una toxina que afecta el sistema nervioso y puede provocar parálisis o incluso la muerte.
El diagnóstico fue ratificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, tras el análisis de las muestras correspondientes. El caso generó una inmediata alerta epidemiológica en toda la provincia y motivó una investigación judicial.
En paralelo, se evalúa un segundo fallecimiento que podría estar relacionado con el mismo brote, aunque hasta el momento no se logró confirmar la causa debido a la falta de muestras clínicas concluyentes.
Se realizó un allanamiento en un domicilio donde presuntamente se elaboraban productos de conserva casera.
Investigación y medidas urgentes
Ante el primer caso confirmado, las autoridades desplegaron un operativo de control y prevención. El Ministerio Público Fiscal y la Policía de La Pampa llevaron adelante un allanamiento en un domicilio de Toay, donde presuntamente se elaboraban productos de conserva casera.
Allí se secuestraron elementos vinculados a la investigación y la vivienda fue clausurada preventivamente por orden judicial. Según fuentes oficiales, los productos sospechados ya fueron enviados a laboratorio para determinar su relación con el brote.
Desde el Ministerio de Salud provincial se informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa, con el objetivo de detectar otros posibles casos y contener la propagación de la enfermedad.
El botulismo es una intoxicación causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum, presente en alimentos mal conservados o mal elaborados, especialmente en conservas y escabeches caseros sin controles sanitarios adecuados.
Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 36 horas después de ingerir el alimento contaminado e incluyen:
Visión doble o borrosa
Dificultad para hablar o tragar
Sequedad en la boca
Debilidad muscular progresiva
Náuseas, vómitos o dolor abdominal
Ante la aparición de estos signos, es fundamental acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
Recomendaciones sanitarias
Las autoridades provinciales recordaron a la población que:
Evite consumir productos en conserva de origen casero o sin rotulación ni autorización sanitaria.
Controle siempre que los envases no estén hinchados, oxidados o con tapa abombada, signos de posible contaminación.
No compre productos artesanales si no cuentan con registro o control bromatológico oficial.
Mantenga la higiene extrema en la manipulación de alimentos y conserve todo a temperaturas seguras.
Mientras avanza la investigación por el segundo caso sospechoso, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y de actuar rápidamente ante síntomas compatibles. La provincia permanece en estado de alerta epidemiológica, con foco en Toay y zonas cercanas.