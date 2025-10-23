Anmat

Se prohibió una golosina a base de oblea por irregularidades

La medida alcanza a la “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, fabricada por PEPO S.R.L. en Tucumán. El producto no contaba con registros sanitarios válidos y utilizaba números falsos de RNE y RNPA. La prohibición rige en todo el país, incluso para ventas online.