Se prohibió un suplemento alimentario usado para tratar el estrés físico o emocional

La medida rige en todo el país e incluye la venta online. El producto, rotulado como “Extracto hidroalcohólico - Reishi y Ashwagandha” de la marca Health Zana, no contaba con los registros sanitarios correspondientes.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio argentino la elaboración, fraccionamiento y comercialización —incluyendo las plataformas de venta por internet— de un suplemento alimentario que se presentaba como natural y adaptógeno, bajo la marca Health Zana.
Según el organismo, se trata de un producto apócrifo que carece de los registros sanitarios necesarios y utiliza un número de expediente inexistente.
Un producto sin registro ni respaldo
La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 7832/2025, alcanza al producto rotulado como “Extracto hidroalcohólico - Reishi y Ashwagandha, marca: Health Zana, Suplementos Funcionales, Adaptógeno, Suplemento Alimentario, EXP N° 00005790/23 - Pilar, Buenos Aires”.
El caso se originó a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT, quien solicitó verificar la genuinidad del producto.
El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL realizó consultas a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA).
La respuesta de la DIPA fue contundente: el producto no se encuentra autorizado ni posee registros en el sistema provincial o nacional, por lo que su comercialización infringe la normativa alimentaria vigente.
Ante esta situación, el INAL notificó el Incidente Federal N° 4887 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y concluyó que el producto se encontraba en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y al artículo 13 del Código Alimentario Argentino (CAA).
Según la disposición, el suplemento “no puede ser identificado de forma fehaciente y clara como producido, elaborado o fraccionado en un establecimiento determinado”, por lo que no podrá ser fabricado ni vendido en ninguna parte del país.
En el texto oficial, firmado por Nélida Agustina Bisio, administradora nacional de la ANMAT, se establece que la prohibición se extiende a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del producto, así como también a cualquier otro que en su rótulo exhiba el número de registro EXP N° 00005790/23.
“Se trata de productos falsamente rotulados que utilizan un número de registro sanitario inexistente, resultando en consecuencia productos apócrifos”, señala la disposición.
Además, se ordena comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las plataformas de venta en línea, para evitar su comercialización en el mercado formal y digital.
La ANMAT recordó que este tipo de disposiciones se fundamentan en las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92, que regula el funcionamiento del organismo y le otorga facultades para actuar frente a riesgos sanitarios derivados de productos alimenticios o farmacéuticos no autorizados.
El producto prohibido se promocionaba como un suplemento “adaptógeno”, es decir, una sustancia que ayuda al cuerpo a enfrentar el estrés físico o emocional.
En su composición declarada figuraban Reishi y Ashwagandha, dos ingredientes naturales de uso frecuente en la medicina tradicional asiática.
El Reishi es un hongo utilizado en la medicina china y japonesa al que se le atribuyen propiedades inmunoestimulantes y antioxidantes. Por su parte, la Ashwagandha es una raíz de origen indio utilizada en la medicina ayurvédica, conocida por su supuesto efecto para reducir la ansiedad y mejorar la energía.
Sin embargo, la ANMAT aclaró que ningún producto puede ser comercializado como suplemento alimentario sin contar con el aval y registro correspondientes, incluso si se trata de ingredientes naturales o de uso ancestral.
