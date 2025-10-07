Riesgo sanitario

Anmat suspendió a un laboratorio rosarino por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición preventiva de las actividades de Laboratorios Polybius S.A., con sede en Rosario, tras detectar deficiencias en sus registros, controles de calidad y calificación de áreas. Además, se instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico.