Prevención

Se ordenó el retiro del mercado de un medicamento para tratar enfermedades intestinales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió preventivamente la producción de la firma Laboratorios Beta S.A. y prohibió la comercialización de varios lotes de Exotran, un fármaco utilizado para tratar la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.