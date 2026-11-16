La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso restringir la comercialización de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos de la empresa KINFARMA S.A. fuera de la provincia de Buenos Aires.
Anmat restringió la venta de medicamentos de una empresa por falta de habilitación
La medida alcanza a KINFARMA S.A., una firma de Villa Adelina que distribuía productos médicos y especialidades medicinales dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires. El organismo también inició un sumario sanitario contra la compañía y su dirección técnica.
a decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la Disposición 7338/2026, luego de detectar que la compañía no contaba con las habilitaciones nacionales necesarias para distribuir estos productos entre distintas jurisdicciones.
La resolución establece que la prohibición se mantendrá hasta que la firma obtenga la autorización correspondiente para realizar operaciones comerciales fuera del territorio bonaerense. Además, el organismo ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y contra quien ejerce su dirección técnica, por presuntos incumplimientos de la normativa vigente.
Qué irregularidades detectó la ANMAT en la empresa
La intervención comenzó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT, que advertía sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del depósito de KINFARMA, ubicado en el Parque Industrial Ader, en Villa Adelina.
A partir de esa presentación, el organismo nacional solicitó información al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para verificar la situación administrativa de la compañía.
La respuesta confirmó que la empresa tenía autorización provincial para funcionar desde el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, al consultar los registros nacionales, la ANMAT comprobó que no figuraba con habilitación para realizar operaciones de distribución y comercialización interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos.
Durante una inspección realizada por autoridades sanitarias bonaerenses también se revisaron remitos y facturas comerciales. La documentación permitió constatar entregas de medicamentos e insumos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de la provincia.
Para el organismo, estas operaciones requerían una autorización nacional que la firma no tenía vigente.
Qué establece la prohibición y qué deberá hacer la empresa
La disposición establece que KINFARMA no podrá comercializar medicamentos, especialidades medicinales ni productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires hasta obtener las habilitaciones exigidas por las disposiciones ANMAT 6052/13 y 7038/15.
La medida no implica el cierre del establecimiento ni la revocación de su autorización provincial. La restricción se limita a las operaciones comerciales que impliquen el traslado de estos productos entre distintas jurisdicciones.
Además, la ANMAT dispuso iniciar un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica por el presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y de las normas que regulan estas actividades.
La firma podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos, un recurso de alzada en un plazo de 30 días hábiles o recurrir a la vía judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales, contados según lo establecido en la resolución.
La prohibición continuará vigente hasta que la compañía regularice su situación y obtenga la habilitación nacional correspondiente.