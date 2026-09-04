Salud mental

Miedo, aislamiento y alcohol: la otra cara de la ansiedad social en jóvenes que aumenta día a día

Tras la pandemia, los trastornos de ansiedad afectan a casi la mitad de la población. El pico crítico se da entre los 17 y 18 años, un escenario donde el temor a la exposición condiciona la vida académica y social.