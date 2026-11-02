El Ministerio de Salud de la Nación modificó el Calendario Nacional de Vacunación e incorporó una nueva vacuna combinada para la población pediátrica. Se trata de la séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV), una formulación que protege contra seis enfermedades y que permitirá reducir la cantidad de inyecciones necesarias para completar el esquema de inmunización durante los primeros meses de vida.
Argentina incorporará una nueva vacuna al calendario: a qué niños alcanzará
El Ministerio de Salud oficializó la incorporación de la vacuna séxtuple acelular, que protege contra seis enfermedades. La medida alcanzará a los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028 y será gratuita y obligatoria.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el lunes 2 de noviembre de 2026. Según lo dispuesto por la normativa, la nueva vacuna tendrá carácter gratuito y obligatorio y estará destinada a los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028.
El esquema contempla tres dosis durante los primeros seis meses de vida y una aplicación de refuerzo entre los 15 y los 18 meses. De esta manera, la nueva formulación reemplazará la administración por separado de las vacunas pentavalente e inactivada contra la poliomielitis en las edades correspondientes.
La resolución también establece un régimen de transición para evitar modificaciones en los esquemas de quienes nacieron antes de la fecha prevista. En consecuencia, los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar y completar el calendario que les corresponde con las vacunas actualmente establecidas.
Qué enfermedades previene la nueva vacuna séxtuple acelular
La vacuna séxtuple acelular combina en una sola formulación componentes destinados a prevenir seis enfermedades inmunoprevenibles:
Difteria: una enfermedad infecciosa que puede provocar complicaciones graves.
Tétanos: una infección que afecta el sistema nervioso y puede ocasionar cuadros severos.
Tos convulsa o coqueluche: una enfermedad respiratoria que puede tener consecuencias importantes, especialmente durante los primeros meses de vida.
Hepatitis B: una infección viral que afecta al hígado.
Poliomielitis: una enfermedad infecciosa que puede provocar complicaciones neurológicas y parálisis.
Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b: pueden ocasionar cuadros graves, especialmente en la población pediátrica.
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Salud señala que estas enfermedades representan un problema relevante para la salud pública y pueden generar complicaciones que requieran hospitalización y cuidados críticos, además de dejar secuelas permanentes o provocar la muerte.
Por ese motivo, la normativa sostiene que la vacunación constituye la principal herramienta de prevención y que resulta fundamental garantizar esquemas completos y aplicados en los momentos correspondientes.
Cómo será el nuevo esquema de vacunación desde 2028
La incorporación de la séxtuple acelular modificará la forma de administrar las vacunas que actualmente protegen contra estas seis enfermedades.
De acuerdo con el artículo 2° de la Resolución 1567/2026, los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028 recibirán cuatro aplicaciones de la nueva formulación durante la primera etapa de vida.
El cronograma será el siguiente:
A los 2 meses: primera dosis del esquema primario.
A los 4 meses: segunda dosis.
A los 6 meses: tercera dosis.
Entre los 15 y los 18 meses: una dosis de refuerzo.
La nueva formulación integrará los componentes que hasta ahora se administraban mediante dos vacunas diferentes: la pentavalente (DTP-Hib-HB) y la antipoliomielítica inactivada (IPV).
Hasta el momento, el calendario contempla la aplicación de ambas vacunas a los 2, 4 y 6 meses. Luego, establece un refuerzo de pentavalente entre los 15 y los 18 meses y otro de IPV a los 5 años.
Con el nuevo esquema, esas aplicaciones quedarán integradas en la vacuna séxtuple acelular. Por lo tanto, los niños que completen las cuatro dosis previstas ya no necesitarán el refuerzo de IPV a los 5 años.
La resolución establece expresamente que este cambio se aplicará a la población nacida desde enero de 2028.
Qué pasará con los niños que nacieron antes de 2028
Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición de un período de transición entre el esquema actual y el nuevo.
El Ministerio de Salud dispuso que los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar y completar las vacunas correspondientes a su cohorte de nacimiento.
Esto significa que no se reemplazará automáticamente el esquema de vacunación de los niños que ya nacieron o que nacerán durante 2027.
Para esta población continuará vigente la administración de las vacunas pentavalente e IPV, de acuerdo con las edades, los intervalos y las recomendaciones establecidas para cada dosis.
La normativa también contempla que los casos de esquemas incompletos, situaciones especiales o contraindicaciones para utilizar vacunas combinadas deberán resolverse de acuerdo con los lineamientos técnicos que apruebe la autoridad sanitaria.
De esta manera, la incorporación de la nueva formulación no implica modificar de manera generalizada las indicaciones para todos los niños, sino establecer un esquema diferente según la fecha de nacimiento.
Por qué el Ministerio de Salud decidió incorporar una vacuna combinada
Entre los fundamentos de la medida, la cartera sanitaria destaca que las vacunas combinadas permiten simplificar los programas de inmunización al reunir en una sola aplicación componentes que antes se administraban por separado.
La incorporación de la séxtuple acelular busca reducir el número de inyecciones necesarias durante las visitas a los vacunatorios. Según los considerandos de la resolución, esta simplificación puede favorecer la adherencia de las familias a los esquemas y contribuir a mejorar las coberturas de vacunación.
También puede disminuir las oportunidades perdidas de inmunización y las molestias y el dolor asociados a la aplicación de múltiples inyecciones en una misma visita.
Otro de los aspectos señalados por el Ministerio es la diferencia entre los componentes contra la tos convulsa de las formulaciones celulares y acelulares. La nueva vacuna permitirá reemplazar el componente pertussis celular utilizado actualmente en la pentavalente por uno acelular, contemplando las diferencias de reactogenicidad entre ambas formulaciones.
La resolución también menciona posibles beneficios para la organización de los vacunatorios, como la simplificación de los procesos de distribución, almacenamiento, conservación de la cadena de frío y registro de las dosis aplicadas.
La nueva vacuna no modifica el resto del Calendario Nacional de Vacunación
La Resolución 1567/2026 aclara que la incorporación de la séxtuple acelular no modifica las restantes inmunizaciones incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación vigente.
En particular, mantiene sin cambios la indicación de la dosis neonatal de hepatitis B, que se administra a los recién nacidos.
La normativa también establece que las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive continuarán con el esquema de IPV de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo a los 5 años.
Para quienes nazcan desde el 1° de enero de 2028, en cambio, el componente contra la poliomielitis estará integrado en las cuatro aplicaciones de la nueva vacuna séxtuple, sin necesidad de un refuerzo adicional de IPV a los 5 años si completaron ese esquema.
La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) analizó la incorporación de esta formulación durante una reunión extraordinaria realizada el 29 de octubre de 2026. Según consta en los fundamentos de la resolución, el organismo brindó su conformidad tanto a la incorporación como al esquema de tres dosis iniciales y un refuerzo.
La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles deberá elaborar los lineamientos técnicos necesarios para implementar la medida, incluidas las recomendaciones para esquemas incompletos, esquemas mixtos, indicaciones especiales y la transición entre cohortes.