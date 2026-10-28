La vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) alcanzó una cobertura del 80,6% en Argentina durante 2026, con más de 195.000 dosis aplicadas. La campaña, que se desarrolló entre el 12 de enero y el 31 de agosto, consolidó una estrategia de prevención destinada a reducir el riesgo de enfermedad grave en los bebés durante sus primeros meses de vida.
Vacunación contra el VSR en Argentina: 8 de cada 10 embarazadas recibieron la dosis en 2026
La campaña nacional alcanzó una cobertura del 80,6%, con más de 195.000 dosis aplicadas. La estrategia busca proteger a los bebés durante los primeros meses de vida, cuando las infecciones respiratorias pueden evolucionar hacia cuadros graves.
Los resultados informados desde la incorporación de esta vacuna al Calendario Nacional de Inmunizaciones muestran una disminución de las hospitalizaciones y de los ingresos a unidades de cuidados intensivos por esta causa.
Argentina fue el primer país del mundo en incorporar la vacunación materna contra el VSR a su calendario nacional. A tres años de esa decisión, especialistas destacan el papel de la inmunización durante el embarazo y la importancia de sostener la cobertura para prevenir complicaciones respiratorias en lactantes.
Qué es el VSR y por qué puede ser peligroso en los bebés
El virus sincicial respiratorio es el principal agente causal de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños. Aunque muchas veces provoca cuadros leves, puede generar complicaciones que requieren atención médica e incluso internación.
Según la información del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que entre el 20% y el 30% de los casos puede desarrollar compromiso respiratorio y evolucionar hacia formas potencialmente graves. Entre las enfermedades asociadas a este virus se encuentran la bronquiolitis y la neumonía, que pueden afectar especialmente a los bebés durante los primeros meses de vida.
En ese contexto, la vacunación durante el embarazo busca brindar protección al recién nacido desde el comienzo de su vida. La estrategia permite que la prevención se inicie antes del nacimiento, en una etapa en la que los lactantes son particularmente vulnerables a las infecciones respiratorias.
Los resultados de la campaña de 2026 reflejan la continuidad de esta política sanitaria. De acuerdo con el mapa de cobertura y distribución de vacunas del Ministerio de Salud, el 80,6% de la población objetivo recibió la dosis durante el período establecido. En términos prácticos, esto equivale a cerca de ocho de cada diez personas comprendidas en la estrategia.
La vacuna se incorporó al Calendario Nacional de Inmunizaciones con acceso gratuito y universal. Durante el período definido por las autoridades sanitarias, estuvo disponible en vacunatorios y centros de salud públicos, sin necesidad de presentar una orden médica, según la información compartida sobre la campaña.
Para los especialistas, mantener una cobertura elevada es importante para sostener los resultados obtenidos y reducir el impacto de las infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida.
Qué resultados mostró la vacunación materna contra el VSR
Los datos de la primera temporada de implementación, en 2024, aportaron evidencia sobre el impacto de la estrategia en la salud de los bebés. De acuerdo con resultados preliminares informados por el Ministerio de Salud de la Nación, se registró una reducción del 62% en las hospitalizaciones por VSR entre los menores de seis meses y una disminución del 70% en los ingresos a unidades de cuidados intensivos.
A esos resultados se sumó el Estudio BERNI, que analizó información correspondiente a las campañas de 2024 y 2025. Según los datos citados por la Universidad Nacional de San Martín, la investigación mostró una efectividad del 82% para prevenir las formas más graves de la enfermedad durante los primeros tres meses de vida.
El doctor Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra e investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna en Argentina, sostuvo que la evidencia acumulada durante estos años muestra un cambio importante en el escenario del VSR en los lactantes. Además, señaló que la reducción de las formas graves contribuye a disminuir las internaciones por bronquiolitis y neumonía y, de esa manera, la demanda sobre el sistema sanitario.
Los resultados también ponen el foco en la necesidad de sostener la vacunación en cada campaña. La cobertura alcanzada en 2026 representa un indicador de la llegada de la estrategia a la población objetivo, pero los especialistas remarcan que su continuidad es fundamental para mantener la protección de los bebés.
En ese sentido, el doctor Leonardo Mezzabotta, médico ginecólogo y obstetra, destacó el papel de los equipos de salud en la decisión de vacunarse durante el embarazo. Según explicó, la recomendación directa de un profesional durante la consulta es un factor determinante para que las pacientes reciban la dosis.
El especialista citó estudios sobre inmunización durante la gestación que muestran que la indicación del profesional puede multiplicar por más de tres la probabilidad de que una paciente se vacune. Por eso, además de la disponibilidad gratuita, la información clara y el acompañamiento durante los controles prenatales son aspectos relevantes para sostener la adherencia.
Argentina, una referencia regional en la estrategia de prevención
La incorporación de la vacuna materna contra el VSR ubicó a Argentina entre los países que impulsaron esta herramienta de prevención desde el calendario nacional. De acuerdo con la información proporcionada, otros países de América Latina, como Uruguay, Colombia, Brasil, México, Panamá y Ecuador, también adoptaron estrategias de vacunación materna contra el virus.
La experiencia argentina ofrece datos sobre la cobertura alcanzada y sobre la evolución de las internaciones durante las primeras temporadas de implementación. Sin embargo, la continuidad de los resultados depende de que la población objetivo pueda acceder a la vacuna y de que los equipos de salud mantengan la recomendación durante los controles del embarazo.
La campaña de 2026 se desarrolló entre enero y agosto, dentro del período establecido por las autoridades sanitarias. Para las próximas temporadas, los especialistas subrayan que la prevención requiere sostener el acceso y la participación de la comunidad.
La vacunación materna contra el VSR apunta a reducir el riesgo de enfermedad grave en una etapa especialmente sensible de la vida. Con una cobertura del 80,6% en 2026 y resultados que muestran menos hospitalizaciones y menos ingresos a terapia intensiva en los primeros meses de vida, la estrategia se mantiene como una herramienta central para prevenir complicaciones respiratorias en los lactantes.