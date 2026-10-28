Prevención

Vacunación contra el VSR en Argentina: 8 de cada 10 embarazadas recibieron la dosis en 2026

La campaña nacional alcanzó una cobertura del 80,6%, con más de 195.000 dosis aplicadas. La estrategia busca proteger a los bebés durante los primeros meses de vida, cuando las infecciones respiratorias pueden evolucionar hacia cuadros graves.