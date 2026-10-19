Prevención

Vacunación en Santa Fe: dónde estará el dispositivo itinerante y qué vacunas se pueden aplicar

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el programa ModoVacuna, que recorre espacios públicos para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa, además de facilitar la actualización del carnet de vacunación. El cronograma incluye actividades en el Palacio Municipal y la plaza Pueyrredón.