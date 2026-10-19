La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación ModoVacuna, una iniciativa que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar las dosis a distintos sectores de la ciudad.
Vacunación en Santa Fe: dónde estará el dispositivo itinerante y qué vacunas se pueden aplicar
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el programa ModoVacuna, que recorre espacios públicos para aplicar dosis contra la gripe, la neumonía y la tos convulsa, además de facilitar la actualización del carnet de vacunación. El cronograma incluye actividades en el Palacio Municipal y la plaza Pueyrredón.
El programa está dirigido especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, aunque también permite que quienes lo necesiten consulten por las vacunas que les faltan para completar el carnet.
Durante esta semana, el dispositivo estará presente en tres jornadas y espacios diferentes: el miércoles 21 de octubre en el hall de la Municipalidad, el viernes 23 y el sábado 24 en la plaza Pueyrredón. La atención será gratuita y se realizará en los horarios establecidos para cada punto.
Dónde y cuándo vacunarse en Santa Fe
El cronograma de ModoVacuna contempla las siguientes fechas y ubicaciones:
Miércoles 21 de octubre: hall de la Municipalidad de Santa Fe, Salta 2910, de 10 a 14.
Viernes 23 de octubre: plaza Pueyrredón, bulevar Gálvez 1600, de 9.30 a 13.30.
Sábado 24 de octubre: plaza Pueyrredón, de 9 a 12.
La propuesta busca facilitar el acceso a la vacunación mediante puestos instalados en lugares de circulación habitual. De esta manera, las personas pueden acercarse a recibir las dosis correspondientes o consultar si necesitan actualizar su esquema.
Qué vacunas se aplican en el operativo
La campaña está enfocada en la vacunación contra la gripe y la neumonía para adultos mayores y personas con factores de riesgo, de acuerdo con las indicaciones correspondientes a cada grupo.
Además, durante diciembre el municipio incorporó la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche. Según la información municipal, esta dosis se indica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de brindar protección temprana al recién nacido.
El dispositivo también recibe a personas que necesitan completar su carnet de vacunación. En esos casos, el personal puede revisar las dosis registradas y orientar sobre las que corresponda aplicar.
Quiénes pueden acercarse y qué hacer si no pueden asistir
La campaña prioriza a las personas mayores de 65 años y a los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo. El objetivo del programa conjunto entre el municipio y la Provincia es alcanzar una cobertura de al menos el 70% entre los mayores de 65 años y del 50% entre los adultos más jóvenes con factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Quienes no puedan concurrir a las jornadas itinerantes pueden acercarse al centro de salud más cercano con su DNI para revisar el carnet y completar las dosis pendientes.
Para realizar consultas sobre el operativo, la Municipalidad habilitó el número 342 611 6585, disponible a través de WhatsApp.
La recomendación es revisar el carnet de vacunación y consultar con el equipo de salud qué dosis corresponden según la edad, los antecedentes y las condiciones particulares de cada persona.