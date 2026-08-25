Santo Tomé

Tras años de abandono, barrio Las Vegas vuelve a tener su Centro de Salud

La Provincia destinó más de $632 millones para recuperar de manera integral el efector de Santo Tomé, que había sido recibido por la actual gestión vandalizado y con un alto grado de deterioro. El espacio vuelve a funcionar para atender a la comunidad del barrio.