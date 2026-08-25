El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes el nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas, en Santo Tomé, tras una intervención integral que permitió recuperar y poner en funcionamiento un edificio abandonado y vandalizado.
Tras años de abandono, barrio Las Vegas vuelve a tener su Centro de Salud
La Provincia destinó más de $632 millones para recuperar de manera integral el efector de Santo Tomé, que había sido recibido por la actual gestión vandalizado y con un alto grado de deterioro. El espacio vuelve a funcionar para atender a la comunidad del barrio.
Durante el acto, Pullaro afirmó que el nuevo centro “va a dar respuestas a toda la comunidad y brindará mayores posibilidades de que podamos vivir en una sociedad mejor”.
El gobernador reconoció que “Santa Fe avanza en un momento muy difícil para la economía del país” porque “somos muy austeros en el gasto”. Sostuvo que esos ahorros permiten ejecutar obras como la del centro de salud, que “estaban paralizadas o prometidas y nunca llegaban”, y aseguró que “eso marca la diferencia entre este gobierno y otros”.
En ese sentido, el mandatario se mostró convencido de que “con mucha honestidad y transparencia demostramos que, cuando en el Estado no se roba, el dinero alcanza”. Y agregó: “En el peor momento de la economía del país, cuando todos recortaron la obra pública, Santa Fe avanza a un ritmo único e inédito”. Además, convocó a “defender estos logros entre todos”.
El acto se realizó en el edificio ubicado sobre Agustín Delgado, entre Alberdi y Lisandro de la Torre. Participaron los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Salud, Silvia Ciancio; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; la presidenta del Concejo Municipal, María Ema Szretter de Reutemann; autoridades provinciales y locales, integrantes del equipo de salud y vecinos.
Atención primaria para más de 3.500 vecinos
El nuevo Centro de Salud cuenta con sala de espera, área de admisión, consultorios de medicina clínica, odontología y ginecología -este último con sanitario-, enfermería, farmacia, office, sanitarios públicos, depósito de residuos patológicos y sala de máquinas. En los espacios exteriores se incorporaron juegos infantiles y bicicleteros.
El efector funcionará de 7 a 14 y brindará servicios de medicina general, ginecología, pediatría, clínica médica, odontología, psiquiatría, enfermería y trabajo social. Además, será sede de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, aseguró que “la construcción de la salud no puede ser sin sensibilidad” y afirmó que el centro “se organizó y se pensó para la comunidad y junto al equipo de salud”. También consideró que la presencia del Estado “es indispensable para seguir creciendo y construir una provincia cada día más justa”.
Obras para la salud pública
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que el edificio “era una tapera abandonada en un barrio que necesitaba un centro de salud”. Explicó que solo se conservaron las paredes y que “todo el resto se hizo nuevo en un plazo de nueve meses”.
Para recuperar el espacio se mantuvo la estructura básica existente y se demolieron cubiertas, cielorrasos, pisos, revoques e instalaciones en mal estado.
Los trabajos incluyeron la ejecución de nuevas cubiertas, la impermeabilización de losas, la renovación integral de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de servicios, la colocación de aberturas de aluminio con rejas de seguridad y la ejecución de pisos y terminaciones interiores y exteriores. También se construyó un cerco perimetral y se generaron nuevos espacios exteriores y áreas de acceso, con mejoras en seguridad, accesibilidad y uso comunitario del entorno.
Un servicio de salud de calidad
El senador Garibaldi destacó la decisión de Pullaro de ejecutar una obra que “estaba interrumpida y abandonada” y que hoy se transformó en “un lugar más lindo, donde los trabajadores podrán brindar una mejor atención y los vecinos disfrutarlo y cuidarlo”.
El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, valoró la decisión política del Gobierno provincial, que “trabajando en conjunto con todo el equipo de este centro de salud, avanzó con esta obra”. Por último, la médica generalista del Centro de Salud, Lorena Ramos, celebró la inauguración del nuevo edificio y recordó que “fue una larga espera de casi nueve años para todo el barrio Las Vegas”. Destacó que, durante ese tiempo, el equipo continuó brindando atención y sostuvo que “nada se compara con este lugar, que cuenta con otros servicios que la población merece”.