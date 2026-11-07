En el Parque Federal

El Colegio de Médicos de Santa Fe realizó un simulacro para fortalecer la respuesta ante emergencias con múltiples víctimas

La jornada reunió a 42 participantes y alrededor de ocho instructores en una actividad práctica de la Diplomatura en Emergentología. El objetivo fue entrenar a los equipos de salud y mejorar la coordinación entre los distintos servicios ante accidentes de gran magnitud.