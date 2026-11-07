El Colegio de Médicos de Santa Fe llevó adelante este sábado una jornada de simulación de emergencias con múltiples víctimas, una instancia de formación práctica destinada a poner a prueba los conocimientos y protocolos que se necesitan ante situaciones en las que la cantidad de personas afectadas supera la capacidad de respuesta inmediata del sistema sanitario.
El Colegio de Médicos de Santa Fe realizó un simulacro para fortalecer la respuesta ante emergencias con múltiples víctimas
La jornada reunió a 42 participantes y alrededor de ocho instructores en una actividad práctica de la Diplomatura en Emergentología. El objetivo fue entrenar a los equipos de salud y mejorar la coordinación entre los distintos servicios ante accidentes de gran magnitud.
La actividad se desarrolló en el marco de la Diplomatura en Emergentología que el Colegio de Médicos organiza junto con la Universidad Católica de Santa Fe. En el Parque Federal, participaron 42 personas y alrededor de ocho instructores, entre médicos, enfermeros, paramédicos y otros integrantes de equipos de primera respuesta.
Arturo Serrano, integrante de la Comisión de Educación Médica de Posgrado del Colegio de Médicos, explicó que el propósito de la jornada fue trasladar a un escenario práctico los contenidos trabajados durante la capacitación. “La idea es que los participantes puedan poner en práctica todo lo que vienen aprendiendo durante este año de capacitación”, señaló.
El Colegio de Médicos y la preparación ante emergencias con múltiples víctimas
Serrano explicó que una emergencia con múltiples víctimas se produce cuando el número de personas afectadas supera los recursos disponibles para atenderlas en ese momento. Por eso, además de la asistencia individual, resulta fundamental organizar la respuesta, establecer prioridades y coordinar el trabajo de los distintos equipos.
Durante el ejercicio se trabajó sobre protocolos de actuación frente a situaciones como paros cardiorrespiratorios, politraumatismos y traumatismos de cráneo. También se hizo hincapié en los tiempos de atención, especialmente en los primeros minutos posteriores al incidente.
En ese sentido, el entrevistado destacó la importancia del denominado “período de platino”, que comprende los primeros diez minutos, y de la “hora de oro”, correspondiente a la primera hora de atención. Son etapas clave para intervenir de manera rápida y organizada, con el objetivo de mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas.
La jornada concluyó con una instancia de debriefing, en la que los participantes analizaron el desarrollo del simulacro. Allí se revisaron los procedimientos, los aciertos y los errores, y se plantearon posibles mejoras para futuras intervenciones.
La articulación entre los servicios de emergencia, un punto central de la capacitación
Uno de los aspectos que Serrano remarcó fue la necesidad de trabajar de manera coordinada entre los distintos actores que pueden intervenir ante un hecho de gran magnitud. En la simulación participaron servicios de ambulancias públicos y privados, entre ellos el 107, el servicio municipal y SPM, además de Bomberos Voluntarios de Santa Fe y personal policial.
Para el profesional, la articulación entre estas áreas es fundamental porque ningún servicio puede responder por sí solo ante una emergencia de grandes dimensiones. La organización de los recursos, la comunicación y la distribución de tareas pueden marcar una diferencia en la atención de las víctimas.
Serrano consideró que Santa Fe cuenta con un sistema sanitario preparado, aunque advirtió que determinados acontecimientos pueden superar la capacidad habitual de respuesta. Por eso, señaló la importancia de continuar entrenando a los equipos para actuar frente a escenarios excepcionales.
Qué riesgos pueden generar emergencias de gran magnitud en Santa Fe
El integrante del Colegio de Médicos mencionó distintos escenarios que podrían derivar en incidentes con múltiples víctimas. Entre ellos, accidentes de colectivos, siniestros viales, incendios, derrumbes, escapes de gas, accidentes laborales y episodios vinculados con el transporte de materiales peligrosos.
También recordó que la región presenta características que deben tenerse en cuenta al momento de planificar la respuesta. En ese sentido, mencionó antecedentes históricos de la provincia, como un accidente ferroviario ocurrido hace más de 40 años, que dejó alrededor de 50 víctimas fatales, y el ciclón de San Justo, registrado hace aproximadamente tres décadas.
Para Serrano, estos antecedentes muestran que es necesario sostener las instancias de capacitación y actualización. “Uno tiene que estar preparado para situaciones que, aunque no ocurran todos los días, pueden suceder”, fue la idea central que planteó al referirse a la importancia de estos entrenamientos.
El Colegio de Médicos continuará con las capacitaciones en el centro-norte provincial
La formación en emergentología que impulsa el Colegio de Médicos tiene más de 20 años de trayectoria y busca actualizar los conocimientos de los profesionales e incorporar nuevos estándares de atención. La propuesta reúne a médicos jóvenes, estudiantes avanzados de Medicina, enfermeros, paramédicos y otros integrantes de los equipos de respuesta.
Serrano adelantó que las actividades prácticas tendrán continuidad en otras localidades. El martes 10 está prevista una jornada similar en Santo Domingo. Además, se desarrollará una capacitación en Rafaela con la participación de un médico norteamericano y trabajadores del Hospital Cullen, junto con representantes de distintas localidades del centro y norte de Santa Fe.
En esas instancias también se prevé la participación de médicos, enfermeros, choferes, personal policial y bomberos, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto ante situaciones críticas. A través de estas propuestas, el Colegio de Médicos busca sostener espacios de entrenamiento que permitan mejorar la preparación de los equipos de salud y la respuesta ante emergencias que requieren una intervención rápida y coordinada.