La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este miércoles (04.11.2026) ensayos clínicos para dos nuevas vacunas contra el ébola, en plena epidemia en África, donde ha matado a más de 5.300 personas.
La OMS aprobó ensayos clínicos para dos nuevas vacunas contra el ébola
Se trata de inyectables creados específicamente para combatir la cepa que actualmente se extiende por la República Democrática del Congo, donde ha dejado 5.300 muertos.
Fórmulas específicas para la variante Bundibugyo
Se trata de inyectables experimentales diseñados específicamente para proteger contra la variante Bundibugyo, causante del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).
La recomendación de un grupo de expertos de la OMS, realizada sobre la base de los resultados de prueba preclínicas, considera a ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India, y mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna, vacunas que serán evaluadas por primera vez durante un brote de la enfermedad provocado por esta variante del virus.
"El hecho de que estas vacunas estén listas para entrar en ensayos clínicos demuestra el poder de la ciencia y de la colaboración", comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Subrayó que, aunque las vacunas por sí solas no acabarán con el brote, podrían convertirse en una herramienta importante para controlarlo. Los ensayos ahora dependen de las autorizaciones de las entidades competentes en la RDC.
Vacunas, herramientas poderosas
En octubre comenzó un ensayo utilizando Ervebo, una vacuna aprobada contra la cepa Zaire del ébola, la más corriente, pero no para la variante Bundibugyo, dijo Ghebreyesus.
Si bien Ervebo ha demostrado su eficacia, no se tiene certeza de que ofrezca protección contra la cepa Bundibugyo. Por ello, dijo el jefe de la OMS, es importante que se añada estas nuevas candidatas a los ensayos realizados en terreno.
"Las vacunas son herramientas poderosas, pero no son sustitutos de las medidas probadas que pueden salvar vidas ahora: atención temprana, rastreo de contactos, aislamiento, entierros seguros y dignos y compromiso de confianza con las comunidades", recordó el director de la OMS. La entidad agregó que los resultados del estudio de estas vacunas podrían estar listos a principios de 2027.