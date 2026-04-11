Efemérides

Día Nacional del Médico Clínico: el pilar esencial que garantiza la salud integral de los argentinos

El país rinde homenaje a estos profesionales estratégicos que actúan como el primer eslabón del sistema sanitario. Su capacidad para abordar al paciente de manera integral, coordinar diagnósticos complejos y promover la prevención los convierte en piezas fundamentales para el bienestar de la comunidad.