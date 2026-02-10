Entregaron un audiómetro al Hospital Rawson de San Javier

El senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, informó a través de sus redes sociales la entrega de un audiómetro al Hospital Rawson de la ciudad, una herramienta fundamental para la prevención, diagnóstico y control de la salud auditiva.
El senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, informó a través de sus redes sociales la entrega de un audiómetro al Hospital Rawson de la ciudad, una herramienta fundamental para la prevención, diagnóstico y control de la salud auditiva.
La incorporación del equipo fue posible gracias a una inversión superior a los 6 millones de pesos, destinada a seguir fortaleciendo el equipamiento médico local y mejorar la calidad de atención del sistema público de salud. “Seguimos fortaleciendo el equipamiento médico local para garantizar una mejor calidad de vida a todos los sanjavierinos”, expresó el legislador.
Por su parte, las autoridades del Hospital Rawson agradecieron la entrega, destacando la importancia del nuevo dispositivo para ampliar las capacidades de diagnóstico y atención, especialmente en pacientes con dificultades auditivas.
El audiómetro es un equipo médico especializado que permite evaluar la capacidad auditiva de una persona mediante la emisión de sonidos de distintas frecuencias e intensidades. Su uso es clave para la detección temprana de hipoacusia, el seguimiento de tratamientos y la prevención de enfermedades relacionadas con la audición, tanto en niños como en adultos.