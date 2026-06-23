En la Patagonia

Murió una mujer que estaba internada por hantavirus en Bariloche

La paciente permanecía internada en el Hospital Ramón Carrillo y falleció tras agravarse su estado de salud. Era la esposa de un hombre que había contraído hantavirus semanas atrás y las autoridades sanitarias analizan si se trata de un caso de transmisión interpersonal, una característica asociada a la cepa Andes.