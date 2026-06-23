La ciudad de San Carlos de Bariloche volvió a quedar en el centro de la atención sanitaria tras confirmarse la muerte de una mujer que permanecía internada con diagnóstico de hantavirus.
Murió una mujer que estaba internada por hantavirus en Bariloche
La paciente permanecía internada en el Hospital Ramón Carrillo y falleció tras agravarse su estado de salud. Era la esposa de un hombre que había contraído hantavirus semanas atrás y las autoridades sanitarias analizan si se trata de un caso de transmisión interpersonal, una característica asociada a la cepa Andes.
El caso despertó preocupación entre las autoridades debido a que la paciente era la esposa de un hombre que había padecido la enfermedad unas semanas antes, por lo que se investiga la posible relación epidemiológica entre ambos contagios. El Ministerio de Salud de Río Negro activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones y continúa con el seguimiento de los contactos estrechos.
Investigan el origen del contagio
La mujer había ingresado al Hospital Zonal Ramón Carrillo luego de presentar un cuadro clínico que inicialmente fue atribuido a otra patología. Sin embargo, la aparición de fiebre, dolores musculares y síntomas respiratorios llevó a los profesionales de la salud a sospechar un posible caso de hantavirus. Los estudios de laboratorio confirmaron posteriormente el diagnóstico.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, la paciente fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva cuando su estado comenzó a deteriorarse. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en las últimas horas como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad.
El caso presenta una particularidad que mantiene bajo análisis a los especialistas. La mujer era la esposa de un paciente que había permanecido internado por hantavirus alrededor de 45 días antes y que posteriormente recibió el alta médica.
Durante el período de vigilancia epidemiológica correspondiente a los contactos estrechos no había desarrollado síntomas, pero semanas después comenzó con un cuadro compatible con la enfermedad.
Las autoridades investigan ahora si el contagio pudo haberse producido a partir del contacto con su esposo o si ambos casos responden a una exposición común al virus.
La hipótesis adquiere relevancia porque en la región andina circula la cepa Andes, la única variante de hantavirus que ha demostrado capacidad de transmitirse entre personas en determinadas circunstancias y bajo contactos muy estrechos.
Mientras tanto, el área de Epidemiología mantiene el monitoreo de todas las personas que estuvieron en contacto con la paciente, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de eventos.
Qué es el hantavirus y cuáles son las medidas de prevención
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, especialmente el denominado ratón colilargo en la región patagónica. La infección también puede producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados donde habitan estos animales.
En la Patagonia circula predominantemente la cepa Andes, considerada la variante de mayor importancia epidemiológica debido a que, a diferencia de otras cepas presentes en América, puede transmitirse de persona a persona en situaciones específicas de contacto estrecho y prolongado. Por ese motivo, cada caso confirmado activa un intenso seguimiento sanitario sobre familiares, convivientes y otros contactos cercanos.
Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos e incluyen fiebre elevada, dolor muscular, cefalea, malestar general, vómitos y diarrea. En algunos pacientes la enfermedad evoluciona rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo conocido como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que requiere internación inmediata y puede resultar fatal.
Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente para quienes realizan actividades en zonas rurales, bosques o áreas donde existe presencia de roedores.
Entre las recomendaciones figuran ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar, humedecer pisos y superficies con agua y lavandina antes de limpiarlos para evitar levantar polvo contaminado, mantener los alimentos protegidos y eliminar residuos que puedan atraer roedores.
También se aconseja evitar dormir directamente sobre el suelo, utilizar únicamente campings habilitados y no ingresar a construcciones abandonadas sin tomar las precauciones correspondientes.
El fallecimiento de la mujer se suma a otros casos registrados en Bariloche durante los últimos meses y mantiene bajo vigilancia epidemiológica a la región andina. Los equipos de salud continúan investigando el origen del contagio mientras refuerzan las tareas de seguimiento y prevención para evitar nuevos casos.
Las autoridades recordaron que, ante la aparición de fiebre, dolores musculares intensos o dificultades respiratorias luego de haber estado en zonas de riesgo o haber tenido contacto con un caso confirmado, es fundamental consultar de inmediato a un centro de salud.
Un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno pueden mejorar las posibilidades de evolución favorable, aunque el hantavirus continúa siendo una enfermedad de elevada gravedad clínica.