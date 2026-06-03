Dos nuevos casos de hantavirus fueron detectados en Argentina durante la semana epidemiológica 20: uno en la provincia de Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estas confirmaciones, el total registrado en el país durante 2026 llegó a 47 contagios.
Confirmaron nuevos casos de hantavirus en Argentina: ya son 47 los contagios
El último reporte sanitario informó dos diagnósticos recientes, uno en Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes, dentro del seguimiento epidemiológico nacional.
Según datos difundidos en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el acumulado correspondiente a la temporada 2025-2026, comprendida entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la 20 de 2026, alcanzó los 107 casos.
La mayor cantidad de contagios se localizó en la provincia de Buenos Aires, con 44 casos, seguida por Salta con 31. También se registraron infecciones en Santa Fe y Jujuy, con siete casos cada una, Río Negro con seis, y Entre Ríos y Chubut, con cinco casos respectivamente.
Zonas con mayor incidencia
La región Centro concentra el 52% de los contagios reportados, con un total de 56 casos, principalmente en la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, el Noroeste Argentino (NOA) presenta la tasa de incidencia más alta del país, con 0.63 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de esa región, Salta reúne el 81% de los casos notificados.
Cómo se transmite
El hantavirus es una enfermedad viral asociada principalmente al contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados.
El contagio puede producirse al inhalar partículas contaminadas presentes en espacios cerrados o con escasa ventilación, especialmente en áreas donde hay presencia de estos animales.
Cuáles son los síntomas y cuándo consultar
Los primeros síntomas suelen manifestarse con fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza. Sin embargo, algunos cuadros pueden agravarse rápidamente y derivar en complicaciones respiratorias severas que requieren internación.
Ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición en zonas de riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a una consulta médica.