Las autoridades de salud de Río Negro confirmaron la detección de un nuevo caso de hantavirus en la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo que encendió nuevamente las alertas epidemiológicas en la región patagónica.
Confirman un nuevo caso de hantavirus en Bariloche: la paciente permanece en terapia intensiva
Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de hantavirus en San Carlos de Bariloche. La paciente afectada permanece internada en terapia intensiva y se activó el protocolo epidemiológico para identificar posibles contactos estrechos y el origen del contagio.
La paciente afectada se encuentra internada en terapia intensiva, bajo estricto monitoreo médico, mientras se avanza en la investigación sobre las circunstancias en las que se habría producido el contagio.
El cuadro clínico motivó la activación inmediata del protocolo sanitario correspondiente para este tipo de enfermedades, que incluye el seguimiento de contactos estrechos, la evaluación del entorno donde pudo haberse originado la exposición al virus y la implementación de medidas preventivas en la zona.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda poco frecuente, pero de alta relevancia sanitaria por su potencial gravedad. Se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres infectados, ya sea por inhalación de partículas contaminadas presentes en orina, heces o saliva.
En la Patagonia, el virus tiene circulación endémica en determinadas especies de roedores, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención especialmente en áreas rurales, boscosas o periurbanas.
Estado de la paciente y seguimiento clínico
Según la información oficial, la paciente permanece internada en una unidad de terapia intensiva, donde recibe asistencia médica especializada. Su evolución es seguida de cerca por el equipo de salud, aunque hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre su identidad ni sobre el lugar exacto de exposición.
Las autoridades sanitarias indicaron que el estado clínico es reservado, en línea con la gravedad que puede presentar esta enfermedad en sus formas más severas. En estos casos, el abordaje médico suele centrarse en el soporte respiratorio y el control de las complicaciones sistémicas que puede generar la infección viral.
En paralelo, se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre las personas que pudieron haber tenido contacto estrecho con la paciente, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles síntomas compatibles y cortar cualquier eventual cadena de transmisión.
El sistema de salud local reforzó además las recomendaciones habituales para la población, especialmente en lo que refiere a la prevención en ambientes donde pueda existir presencia de roedores.
Entre ellas, se destaca la importancia de ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con excrementos de animales y mantener la limpieza en viviendas, galpones y depósitos.
Investigación del contagio y medidas de prevención
Mientras avanza la atención médica de la paciente, los equipos epidemiológicos trabajan para determinar el posible origen del contagio. En este tipo de casos, la investigación se centra en reconstruir los últimos movimientos de la persona afectada, sus actividades recientes y los lugares donde pudo haber estado expuesta al virus.
Las autoridades sanitarias remarcaron que este tipo de investigaciones son clave para comprender la dinámica de circulación del hantavirus en la región y para prevenir nuevos casos. En paralelo, se refuerzan las tareas de información comunitaria, con especial énfasis en las medidas de prevención domiciliaria y en zonas rurales.
El hantavirus no se transmite de persona a persona en la mayoría de las variantes presentes en Argentina, aunque existen excepciones limitadas documentadas en algunos brotes específicos. Por este motivo, el principal riesgo continúa asociado al contacto con roedores infectados y a la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o mal ventilados.
En la región patagónica, los equipos de salud sostienen campañas permanentes de prevención, especialmente durante los meses en los que aumentan las actividades al aire libre y el contacto con áreas naturales. Estas acciones incluyen recomendaciones para turistas, trabajadores rurales y residentes locales, con el objetivo de reducir la exposición al virus.
El caso confirmado en Bariloche se suma a la vigilancia habitual que las autoridades mantienen sobre esta enfermedad en la zona, donde la circulación del virus es conocida y monitoreada de manera constante.
Si bien se trata de una enfermedad infrecuente, su potencial gravedad mantiene en alerta al sistema sanitario, que insiste en la importancia de la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles como fiebre, dolores musculares intensos y dificultad respiratoria.
Las autoridades reiteraron que, ante cualquier sospecha, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación, ya que el diagnóstico temprano puede ser determinante en la evolución del cuadro clínico.
El seguimiento del caso continuará en los próximos días, a la espera de la evolución de la paciente y de los resultados de la investigación epidemiológica en curso.