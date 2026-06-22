Alerta sanitaria

Confirman un nuevo caso de hantavirus en Bariloche: la paciente permanece en terapia intensiva

Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de hantavirus en San Carlos de Bariloche. La paciente afectada permanece internada en terapia intensiva y se activó el protocolo epidemiológico para identificar posibles contactos estrechos y el origen del contagio.