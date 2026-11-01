Adolescencias y salud mental

Soledad infantil y pantallas: aislamiento y la falta de espacios de acompañamiento

Jorge Prado analizó cómo cambiaron las formas de juego y los padecimientos de chicos y adolescentes. También cuestionó el uso excesivo de diagnósticos para abordar problemas sociales y señaló las dificultades presupuestarias que enfrenta la Ley de Salud Mental.