Día Mundial

Hipofosfatasia: cuáles son los síntomas de esta enfermedad poco frecuente y por qué es difícil diagnosticarla

Es una enfermedad genética que afecta la mineralización de los huesos y los dientes. Puede manifestarse desde la infancia o aparecer en la adultez, con señales que suelen confundirse con otras patologías. En Argentina no hay datos poblacionales consolidados sobre su prevalencia.