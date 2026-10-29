Un accidente cerebrovascular (ACV) puede cambiar la vida de una persona en cuestión de minutos. Reconocer una sonrisa asimétrica, la pérdida repentina de fuerza en un brazo o una dificultad para hablar puede ser determinante para pedir ayuda a tiempo.
ACV en Argentina: solo el 11% sabe reconocer las señales de alerta
Especialistas advierten que la rapidez de la atención es clave para reducir el riesgo de muerte y discapacidad, mientras estudios recientes muestran un aumento de los casos entre adultos jóvenes.
Sin embargo, una encuesta realizada a 2.000 personas en Argentina reveló que solo el 11% conoce y sabe aplicar el método FAST, una herramienta que permite identificar algunas de las principales señales de alerta. El dato cobra relevancia en el Día Mundial del ACV, que se conmemora cada 29 de octubre.
El desconocimiento no se limita a esa herramienta. Aunque más del 90% de los encuestados identificó correctamente síntomas frecuentes, como la parálisis facial o las dificultades para hablar, todavía existe confusión sobre otras señales.
Además, los accidentes cerebrovasculares no afectan exclusivamente a los adultos mayores: investigaciones recientes registraron un aumento de los casos entre personas jóvenes, lo que refuerza la importancia de conocer los síntomas y controlar los factores de riesgo a cualquier edad.
Cómo reconocer un ACV: qué significa el método FAST
El método FAST es una herramienta sencilla para recordar cuatro aspectos que pueden ayudar a identificar un accidente cerebrovascular. Su nombre corresponde a las iniciales, en inglés, de cara, brazo, habla y tiempo.
Cada letra remite a una señal o una acción que debe tenerse en cuenta ante la sospecha de un ACV:
Face (cara): observar si un lado del rostro se cae o se ve asimétrico al pedirle a la persona que sonría.
Arm (brazo): comprobar si tiene dificultades para levantar uno de los brazos o mantenerlo en alto.
Speech (habla): prestar atención a problemas para hablar con claridad o repetir una frase sencilla.
Time (tiempo): si aparece cualquiera de estas señales, hay que actuar de inmediato y contactar al servicio de emergencias.
El objetivo de esta herramienta es facilitar el reconocimiento temprano de los síntomas y evitar que la persona afectada o quienes la acompañan demoren la búsqueda de atención médica.
Según el relevamiento de el 53% de los encuestados nunca había escuchado hablar del método FAST, mientras que otro 36% conocía su nombre, pero no recordaba en qué consistía. Solo el 11% afirmó conocerlo y saber cómo aplicarlo.
Para Claudia Paviotti, médica cardióloga, la rapidez de la respuesta resulta determinante ante un evento cerebrovascular.
“En lo que refiere a ACV, existe una ventana crítica en las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas en la que la intervención médica puede cambiar significativamente el panorama. Cada minuto sin tratamiento implica la pérdida de millones de neuronas, esto puede traducirse en secuelas graves o incluso en la muerte”, explicó Paviotti.
La especialista remarcó la importancia de que la población pueda reconocer las señales y comprenda que la atención no debe postergarse.
“Es por eso que es tan importante que todos podamos reconocer los síntomas y la importancia de tratarse lo más rápido posible en un centro de salud”, concluyó.
Además de la asimetría facial, la debilidad de un brazo y las dificultades para hablar, un ACV puede manifestarse con pérdida repentina de visión, problemas de equilibrio o un dolor de cabeza intenso e inusual. Ante la aparición súbita de uno o más de estos síntomas, se debe solicitar asistencia de emergencia sin demora, incluso si las molestias desaparecen.
Qué síntomas se confunden con un ACV y cuáles son los factores de riesgo
La encuesta encontró que, aunque los síntomas más conocidos fueron identificados correctamente por más del 90% de los participantes, persisten algunas confusiones.
Un 28% de los encuestados señaló erróneamente el entumecimiento de los dedos de los pies como una señal de ACV. Además, casi el 18% mencionó el dolor de pecho, un síntoma más característico de un infarto.
Estas respuestas muestran que conocer algunas manifestaciones no siempre significa distinguir con precisión cuáles pueden indicar un accidente cerebrovascular. Por eso, la información sobre las señales de alerta debe acompañarse de una orientación clara acerca de cómo actuar.
El ACV se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, ya sea por la obstrucción o por la ruptura de un vaso sanguíneo. Como consecuencia, una parte del tejido cerebral deja de recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios, lo que puede provocar daños irreversibles en pocos minutos.
Si bien se trata de un evento súbito, existen factores que aumentan la probabilidad de sufrirlo y que pueden abordarse mediante prevención y seguimiento médico.
Entre las principales condiciones de riesgo se encuentran:
Hipertensión arterial.
Diabetes.
Colesterol elevado.
Fibrilación auricular, una arritmia cardíaca.
Tabaquismo.
Sedentarismo.
Estrés crónico.
El control de la presión arterial, la glucemia y el colesterol, junto con el abandono del tabaco, la actividad física y los controles médicos indicados, forman parte de las medidas de prevención mencionadas por los especialistas.
Sin embargo, identificar los factores de riesgo no reemplaza la necesidad de actuar rápidamente ante síntomas repentinos. La prevención y la respuesta ante una emergencia son dos aspectos diferentes, pero complementarios, para reducir el impacto de la enfermedad.
El ACV también afecta a los jóvenes
El ACV puede presentarse a cualquier edad, incluso durante la juventud y la infancia.
Un estudio publicado en la revista Neurology registró que los primeros ACV entre personas de 20 a 54 años casi se duplicaron en cerca de tres décadas. La incidencia pasó de 33,9 casos cada 100.000 personas por año durante 1993-1994 a 62,18 en 2020.
El aumento se observó principalmente en los ACV isquémicos, que se producen cuando se obstruye un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Entre las personas jóvenes que sufrieron un evento de este tipo, los investigadores también encontraron una mayor presencia de factores de riesgo, como hipertensión, diabetes y fibrilación auricular.
El trabajo, además, registró una mejora moderada en la supervivencia durante los 30 días posteriores al ACV: la tasa de mortalidad entre los adultos jóvenes descendió del 11,7% en 1993-1994 al 9,4% en 2020. Sin embargo, sobrevivir no significa necesariamente recuperarse sin secuelas. Un accidente cerebrovascular puede dejar dificultades en el movimiento, el habla, la visión, la memoria o las actividades cotidianas.
En este contexto, el Dr. Alfredo Vega Vera, neurólogo (MP J1571), adviertió sobre la necesidad de no subestimar los síntomas por la edad.
“Que una persona sea joven no significa que deba ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta. Reconocer los factores de riesgo y controlarlos con seguimiento médico forma parte de la prevención”, señaló.
La pérdida repentina de fuerza o sensibilidad de un lado del cuerpo, las dificultades para hablar y las alteraciones de la visión requieren atención urgente. Aunque los síntomas desaparezcan, es necesario realizar una evaluación médica.
El mismo enfoque preventivo se desprende de un informe publicado por The Lancet, citado en la información compartida, que señala un aumento sostenido de la incidencia de ACV en adultos jóvenes a partir de 2015 y proyecta que para 2050 la mortalidad global aumentaría un 50%, con 9,7 millones de muertes asociadas.
Jóvenes y adultos mayores: las diferencias en el conocimiento del ACV
Entre las personas de 18 a 29 años, el 88,1% afirmó no haber recibido información de un profesional de la salud sobre el riesgo de sufrir un ACV. El relevamiento plantea que este resultado puede relacionarse, en parte, con una menor frecuencia de consultas médicas en ese grupo etario.
Al mismo tiempo, los jóvenes mostraron un conocimiento del método FAST superior al promedio general: el 16% dijo conocerlo y saber aplicarlo, frente al 11% del total de los participantes. Este dato sugiere que las redes sociales y otros entornos digitales podrían estar contribuyendo a difundir información sobre el reconocimiento temprano del ACV.
No obstante, ese mayor conocimiento de la herramienta convive con dificultades para identificar correctamente algunos síntomas. Entre los jóvenes, el 39,8% mencionó el entumecimiento de los dedos de los pies y el 27,5% señaló el dolor de pecho como posibles manifestaciones de un accidente cerebrovascular.
La tendencia a confundir síntomas disminuye con la edad. De acuerdo con el relevamiento, las personas mayores de 60 años presentan casi el doble de precisión en la identificación correcta de las señales respecto de los grupos más jóvenes.
Los resultados muestran que la prevención no depende únicamente de difundir información, sino también de que esa información sea clara, precisa y llegue a la población por distintos canales. Las consultas con profesionales de la salud, la educación sobre factores de riesgo y el conocimiento de las señales de alerta pueden ayudar a mejorar la respuesta ante una emergencia.
Por qué cada minuto cuenta ante un accidente cerebrovascular
En Argentina se registran alrededor de 120.000 casos de ACV por año, según los datos incluidos en la información de Avalian. De ese total, un tercio de las personas fallece y otro tercio sobrevive con algún grado de discapacidad.
Pero reconocer los síntomas es solo el primer paso. La atención también depende de activar rápidamente el sistema de emergencias, trasladar al paciente al centro adecuado y realizar los estudios necesarios para determinar qué tratamiento corresponde.
En el marco del Día Mundial del ACV, especialistas advierten que las demoras en las derivaciones y la falta de coordinación entre centros de salud pueden reducir las posibilidades de acceder a tratamientos oportunos.
El Dr. Matías Quaglia, neurocirujano y neurointervencionista (M.N. 146580), explicó que el proceso comienza con el reconocimiento de los síntomas por parte del paciente o su familia, continúa con la activación temprana de las emergencias y requiere que la evaluación y el tratamiento se realicen sin demoras evitables.
El especialista también señaló que no todos los hospitales necesitan ofrecer todos los tratamientos, pero sí deben reconocer al paciente y derivarlo con rapidez al centro adecuado.
La información compartida indica que entre el 70% y el 80% de los ACV en Argentina son isquémicos. Sin embargo, el acceso a tratamientos de reperfusión continúa siendo limitado: una encuesta nacional mostró que, incluso entre los centros que monitorean sus indicadores de calidad, la mediana de pacientes que recibe trombólisis es del 12%, mientras que la trombectomía alcanza el 3%.