El cansancio que no mejora con el descanso, la palidez o una anemia que no responde al tratamiento habitual pueden tener distintas causas.
Anemia persistente: la señal que puede advertir sobre un cáncer de médula ósea
El síndrome mielodisplásico afecta la producción de células sanguíneas y suele detectarse a partir de alteraciones en los análisis. El cansancio persistente, las infecciones frecuentes y los moretones sin causa clara son algunos de los signos que requieren evaluación médica.
Sin embargo, cuando estos síntomas persisten o aparecen junto con otras alteraciones en los análisis de sangre, es importante investigar su origen.
Entre las enfermedades que pueden manifestarse de esta manera se encuentra el síndrome mielodisplásico (SMD), un trastorno oncohematológico que afecta el funcionamiento de la médula ósea y dificulta la producción normal de células sanguíneas.
La enfermedad fue puesta en foco por especialistas en el marco del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos, que se conmemora cada 25 de octubre. Según un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, la anemia es el principal signo observado en aproximadamente el 85% de los casos.
Como sus manifestaciones pueden confundirse con las de otras afecciones, el diagnóstico no siempre llega de manera temprana.
Es importante aclarar que tener anemia no significa tener cáncer. La anemia puede aparecer por numerosas razones, como deficiencias nutricionales, pérdidas de sangre o enfermedades crónicas. La clave está en evaluar su causa, especialmente cuando persiste, no responde al tratamiento indicado o se acompaña de otras alteraciones.
Qué es el síndrome mielodisplásico y por qué puede confundirse con anemia
La médula ósea es el tejido que se encuentra en el interior de determinados huesos y se encarga de producir las células de la sangre: los glóbulos rojos, que transportan oxígeno; los glóbulos blancos, que participan en la defensa del organismo; y las plaquetas, que intervienen en la coagulación.
En las personas con síndrome mielodisplásico, este proceso presenta alteraciones. Las células no maduran correctamente y muchas no llegan a funcionar de manera adecuada. Como consecuencia, pueden disminuir los niveles de uno o varios tipos de células sanguíneas.
Cuando bajan los glóbulos rojos, aparece la anemia, que puede provocar cansancio, debilidad, palidez y falta de aire durante los esfuerzos. Si disminuyen los glóbulos blancos, pueden aumentar las infecciones. En tanto, un descenso de las plaquetas puede favorecer la aparición de hematomas y sangrados.
El SMD puede presentarse a distintas edades, pero es más frecuente en personas mayores, especialmente después de los 70 años.
De acuerdo con los datos citados por Noticias Argentinas, su incidencia estimada se ubica entre tres y cinco casos por cada 100.000 habitantes por año en la población general. En mayores de 70 años, la cifra aumenta a entre 20 y 50 casos por cada 100.000 habitantes anuales.
Uno de los desafíos es que las primeras manifestaciones suelen ser poco específicas. El cansancio puede atribuirse al estrés o al envejecimiento, mientras que una anemia puede tratarse sin que se identifique inmediatamente el trastorno que la provoca.
El informe también menciona estudios sobre 918 casos en los que se sospechaba la enfermedad: el 21% recibió inicialmente un diagnóstico incorrecto.
Entre esos pacientes, cerca del 10% recibió un tratamiento inadecuado. Estos datos reflejan las dificultades que pueden presentarse para reconocer el síndrome, aunque no significan que todas las personas con anemia persistente tengan esta enfermedad.
Cuáles son las señales y cómo se llega al diagnóstico
Entre los síntomas que justifican una consulta médica se encuentran:
Anemia persistente o que no mejora con el tratamiento indicado.
Cansancio o debilidad que se prolongan en el tiempo.
Palidez sin una causa identificada.
Infecciones frecuentes o que tardan en resolverse.
Moretones que aparecen con facilidad.
Sangrados inusuales.
Análisis de sangre con valores bajos o en descenso de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.
La presencia de uno o varios de estos signos no confirma un síndrome mielodisplásico. Para determinar la causa, el profesional de salud evalúa los antecedentes clínicos, los síntomas y los resultados de los estudios complementarios.
El proceso suele comenzar con un hemograma, que permite conocer la cantidad de células sanguíneas y detectar alteraciones. Según los resultados, puede ser necesario realizar otros análisis y consultar con un especialista en hematología.
En los casos en que existe sospecha de SMD, el diagnóstico puede requerir un estudio de la médula ósea y análisis adicionales para caracterizar la enfermedad.
La detección también es relevante porque, según el informe citado por la agencia, aproximadamente uno de cada tres pacientes puede evolucionar hacia una leucemia mieloide aguda, una forma de cáncer de la sangre más agresiva.
El riesgo no es igual para todas las personas: depende de las características de la enfermedad y de los resultados de los estudios.
El tratamiento se define de acuerdo con el tipo de síndrome, su nivel de riesgo, los síntomas y el estado general del paciente. Algunas personas necesitan controles periódicos, mientras que otras pueden requerir transfusiones, medicamentos u otros tratamientos específicos.
Ante una anemia que persiste, se repite o no responde como se esperaba, la recomendación es consultar y evitar la automedicación. Identificar la causa permite elegir el tratamiento adecuado y, cuando corresponde, avanzar con una evaluación especializada.