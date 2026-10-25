Enfermedades de la sangre

Anemia persistente: la señal que puede advertir sobre un cáncer de médula ósea

El síndrome mielodisplásico afecta la producción de células sanguíneas y suele detectarse a partir de alteraciones en los análisis. El cansancio persistente, las infecciones frecuentes y los moretones sin causa clara son algunos de los signos que requieren evaluación médica.