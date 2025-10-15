Avance histórico

En Maldivas logran eliminar la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis y hepatitis B

La Organización Mundial de la Salud (OMS) concedió a Maldivas la certificación como el primer país que erradicó la transmisión vertical de esas tres enfermedades simultáneamente, al superar los estándares internacionales exigidos.