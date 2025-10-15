En Maldivas logran eliminar la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis y hepatitis B

Maldivas se convirtió en el primer país del mundo en lograr la llamada triple eliminación —o eliminación simultánea— de la transmisión maternoinfantil (madre a hijo) del VIH, la sífilis y la hepatitis B.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) concedió a Maldivas la certificación como el primer país que erradicó la transmisión vertical de esas tres enfermedades simultáneamente, al superar los estándares internacionales exigidos.
La OMS otorgó la certificación después de verificar que el país cumplió con criterios rigurosos en diagnóstico, tratamiento, cobertura prenatal y seguimiento posnatal. Este resultado marca un hito sin precedentes en la historia de la salud pública global.
A continuación, dos aspectos clave para entender este logro:
Para obtener la certificación de eliminación de transmisión de madre a hijo (ETMIH, por sus siglas en inglés) de las tres enfermedades, Maldivas fue sometido a una evaluación rigurosa por parte de la OMS, que comprobó el cumplimiento de estándares internacionales de calidad epidemiológica, clínico asistencial y cobertura poblacional.
Entre los requisitos se incluyen: tasas de transmisión muy bajas (por debajo de umbrales establecidos, típicamente menos del 2 %), pruebas universales a embarazadas para VIH, sífilis y hepatitis B, tratamiento oportuno de las madres infectadas, controles durante el parto y seguimiento en los recién nacidos.
Maldivas ya estaba certificada desde 2019 para la eliminación maternoinfantil de VIH y sífilis; el paso adicional consistió en incorporar la hepatitis B al paquete de vigilancia, diagnóstico y tratamiento, y mantener los logros anteriores.
Según reportes oficiales y organismos internacionales, más del 95 % de las mujeres embarazadas en el país accede a atención prenatal, con pruebas de detección prácticamente universales.
También se informa que más del 95 % de los recién nacidos reciben la vacuna contra la hepatitis B al nacer, y se mantuvo una cobertura sistemática de vacunación infantil.
El Ministerio de Salud de Maldivas y autoridades sanitarias locales resaltaron que este reconocimiento es reflejo de inversión sostenida en salud materna e infantil, y de un esfuerzo conjunto entre el sistema de salud nacional, la sociedad civil y organismos internacionales.
Este reconocimiento eleva a Maldivas como modelo global en la lucha contra las infecciones prevenibles en los primeros tramos de la vida.
Hasta ahora, diversos países habían alcanzado la eliminación vertical de una o dos de estas enfermedades —por ejemplo VIH o sífilis— pero ninguno había logrado simultáneamente las tres con certificación oficial.
Organismos como UNICEF y ONUSIDA acompañaron el anuncio con llamados a que otros países repliquen el enfoque, fortaleciendo sus sistemas de salud para alcanzar metas similares antes de 2030.
Edward Addai, representante de UNICEF en Maldivas, enfatizó que “todo niño tiene derecho a nacer libre de infecciones” y que este logro demuestra lo que es posible con liderazgo sostenido y equidad en la atención.
No obstante, mantener estos avances exige vigilancia constante. Algunos de los retos incluyen asegurar que no haya retrocesos en cobertura, reforzar la calidad asistencial en laboratorios, mantener la capacitación del personal sanitario y garantizar la cobertura incluso en poblaciones remotas o migrantes.
Maldivas, con su geografía fragmentada en islas, debe además enfrentar el desafío particular de brindar servicios de salud equitativos a todas sus comunidades.
La OMS brindó acompañamiento técnico para que Maldivas sostenga estos logros y continúe con el monitoreo sistemático de casos y detección precoz.
